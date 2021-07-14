Сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020

Организаторы Олимпийских игр изолировали женскую сборную России по регби после того, как массажист команды сдал положительный тест на коронавирус

Регбисткам придется сидеть на карантине

Женская сборная России по регби-7 изолирована в Японии из-за коронавируса. Команда прибыла в Токио на Олимпийские игры и массажист команды сдал положительный тест на COVID-19.

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"Массажиста увезли в госпиталь, команда изолирована. Ближайшие два дня все игроки будут проходить ежедневные тесты. Если они будут отрицательными, то команду выпустят", – сообщил генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

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Ранее мы писали, что в Токио-2020 положительный тест на COVID-19 получил литовский спортсмен. До этого японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну. Так же как и представители сборных Уганды и Сербии.