Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Сборная России привезла с собой коронавирус на Олимпиаду-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
14 июля, 15:23
Копировать ссылку
Организаторы Олимпийских игр изолировали женскую сборную России по регби после того, как массажист команды сдал положительный тест на коронавирус
Регбисткам придется сидеть на карантине
Регбисткам придется сидеть на карантине

Женская сборная России по регби-7 изолирована в Японии из-за коронавируса. Команда прибыла в Токио на Олимпийские игры и массажист команды сдал положительный тест на COVID-19.

Читайте также: Крым и Донбасс не обсуждать! Российские спортсмены получили инструкции перед поездкой на Олимпиаду

"Массажиста увезли в госпиталь, команда изолирована. Ближайшие два дня все игроки будут проходить ежедневные тесты. Если они будут отрицательными, то команду выпустят", – сообщил генеральный менеджер команды Алексей Грамотнев.

В тренде

Читайте также: Это будет трагедия на 100 лет! Миру грозит "олимпийский" штамм коронавируса

Ранее мы писали, что в Токио-2020 положительный тест на COVID-19 получил литовский спортсмен. До этого японские медиа сообщали, что спортсмен из сборной Израиля сдал положительный тест на коронавирус сразу по прибытию в страну. Так же как и представители сборных Уганды и Сербии.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
Сборная Украины
Евро 2020
Видео голов Евро-2020
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять