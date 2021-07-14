Крым и Донбасс не обсуждать! Российские спортсмены получили инструкции перед поездкой на Олимпиаду

Атлетам запретили обсуждать политические темы, предложили уходить от разговоров о допинговых скандалах и открещиваться от харассмента

Российским атлетам запретили выступать на Играх под национальным флагом / Фото: Getty Images

Все, как в СССР. Российским спортсменам выдали инструкции перед поездкой за рубеж, то бишь, на Олимпийские игры в Токио. Атлетам объяснили, как нужно отвечать на самые острые вопросы. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул № 3".

На вопросы о политике предложено отвечать: "No comment".

Оккупацию Крыма и войну на Донбассе не обсуждать! Спорт должен оставаться вне политики.

О BLM нужно объяснить, что отношение к движению – личное дело каждого, но: "Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов".

О допинговых скандалах спортсмену нечего сказать, потому что он в них не участвовал. А санкции должен комментировать тот, кто их вводил.

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О харассменте атлетам предлагают сказать, что спортивный мир справится с этой проблемой: "Я с этим никогда не сталкивался в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах".

О запрете выступать под флагом России – спортсменам предлагается говорить, что они все равно представляют родину, это большая честь и хотелось бы слышать гимн России.

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