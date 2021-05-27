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Это будет трагедия на 100 лет! Миру грозит "олимпийский" штамм коронавируса

Олег Люлька Олег Люлька
27 мая, 12:52
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Японские врачи предупреждают, что если Олимпийские игры в Токио таки состоятся, это приведет к новому штамму COVID-19. До старта соревнований – менее двух месяцев
Врачи требуют отменить Олимпиаду в Токио
Врачи требуют отменить Олимпиаду в Токио / Фото: Reuters

Глава союза врачей Японии Наото Уеяма заявил, что массовое скопление спортсменов со всего мира на Олимпиаде в Токио может привести к появлению нового штамма коронавируса. Игры в столице Страны восходящего солнца должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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"Все различные мутировавшие штаммы вируса, существующие в разных местах, будут концентрироваться и собираться здесь, в Токио. Мы не можем отрицать возможность появления даже нового штамма вируса после Олимпийских игр"

"Если такая ситуация возникнет, новый штамм вируса в Токио будет назван "олимпийским". Это станет огромной трагедией и объектом критики даже в течение следующих 100 лет"

"Что касается заявлений МОК о том, что Игры пройдут даже в том случае, если в Токио не будет снят режим чрезвычайной ситуации, то народ Японии действительно очень возмущен этими словами, в особенности это касается медицинских работников", – цитирует Наото Уеяму Japan Times

В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato
В Японии продолжаются дискуссии по поводу отмены Олимпиады. Фото: REUTERS/Issei Kato

Ранее мы писали, что отмена Олимпиады обойдется Японии в сумасшедшую сумму. Проведение – еще дороже. При этом, согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или дальнейший перенос Игр.

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