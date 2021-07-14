МОК змінив олімпійську клятву: як тепер звучить спортивна заповідь №1

До клятви додали слова про рівність і боротьбу з дискримінацією, а виголошувати її на церемонії 23 липня буде однакова кількість чоловіків і жінок

Олімпійська клятва змінюється / Фото: Getty Images

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) змінив олімпійську клятву, яку на церемонії відкриття Олімпіади-2020 в Токіо 23 липня виголосять представники спортсменів, суддів та тренерів.

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До 2018 року всі три категорії оголошували власні присяги, але в Пхенчхані-2018 їх об'єднали.

А в Токіо-2020 клятву скажуть уже не три людини, як раніше, а шість: два спортсмена, два судді і два тренери. У кожній парі – чоловік і жінка. Це зроблено заради гендерної рівності – повідомляє офіційний сайт МОК.

До самої клятви додали слова про рівність і боротьбу з дискримінацією. Тепер вона звучить так:

"Ми обіцяємо взяти участь в цих Олімпійських іграх, поважаючи і дотримуючись правил в дусі чесної гри, залученості і рівності. Разом ми солідарні і зобов'язуємося займатися спортом без допінгу, без шахрайства, без будь-якої дискримінації. Ми робимо це заради честі наших команд, з поваги до фундаментальних принципів олімпізму і для того, щоб за допомогою спорту зробити світ кращим"

Олімпійці прилітають в Токіо / Фото: Reuters

Олімпійські кільця в Токіо / Фото: Reuters

Олімпійські кільця у штаб-квартири МОК / Фото: Reuters

Раніше ми писали, що через допінг Ігри в Токіо точно пропустить Олег Верняєв. Наш гімнаст за мельдоній отримав чотири роки дискваліфікації.