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Олімпіада 2020 в Токіо

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Перша смерть на Олімпіаді: учаснику Ігор було 14 років

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 09:55
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Міжнародний олімпійський комітет повідомив про усипляння коня Jet Set 22-річного швейцарського жокея Робіна Годеля після кросу в рамках командного триборства Ігор у Токіо
Щодо Jet Set довелось застосувати евтаназію
Щодо Jet Set довелось застосувати евтаназію / Фото: Instagram

Як повідомляє МОК, 14-річний кінь зазнав травми під час проходження 20-го бар'єру у лісосмузі 1 серпня. Йому надали екстрену ветеринарну допомогу на трасі, тварину в спеціальній машині швидкої допомоги перевезли до клініки, але травми були несумісні з життям.

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"На жаль, УЗД виявило непоправний розрив зв'язки в нижній правій кінцівці, трохи вище копита, і з гуманних міркувань і за згодою власників і спортсмена було прийнято рішення усипити коня. Взято зразки, і буде проведено розтин", – йдеться в повідомленні МОК

Швейцарський жокей Робін Годель опублікував зворушливий пост в Instagram про свого коня.

"З важким серцем повідомляю про передчасну кончину моєї дорогої Jet Set, що зазнала розриву зв'язок в Токіо. Jet була чудовим конем, вона прекрасно виступала. Вона була створена для того, що любила найбільше: скакати і літати над перешкодами. Спасибі всім за підтримку, я зворушений. Сподіваюся, ви зрозумієте мою відсутність в соцмережах в наступні кілька днів", – написав спортсмен

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Країна
Золото
Срібло
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Всього
1
flag Китай КитайCN
24
15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
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