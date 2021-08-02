Білоруська легкоатлетка боїться їхати додому: де бігунка, яку насильно вивозили з Токіо

Христина Тімановська стала відома по всьому світу 1 серпня, коли не захотіла залишати Олімпійські ігри-2020 за рішенням НОК країни. Бігунка стала заважати керівництву Білорусі

Христина Тімановська в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Глава прес-служби Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс розповів, де ночувала білоруська бігунка Христина Тімановська, яку НОК Білорусі намагався насильно вивезти з Японії після критики керівництва команди в соціальних мережах.

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"Вона провела ніч в готелі при аеропорті в безпечної та захищеною обстановці", – цитує Адамса ТАСС

Він також повідомив, що представники оргкомітету Ігор-2020 минулої ночі особисто поспілкувалися з Тімановською, пообіцявши, що контакти зі спортсменкою, спрямовані на вироблення подальших дій, продовжаться.

Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Тімановська впевнена, що якщо дозволить відвезти себе з Олімпійських ігор в Токіо на батьківщину, в Білорусь, там її запроторять за ґрати.

"Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповіла Тімановська.

"Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку"

У свою чергу міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек в своєму Twitterзапропонував білоруській бігунці візу на в'їзд, щоб вона звернулася за міжнародним захистом.

Нагадаємо, білоруска Тімановська повинна була виступити в Токіо на дистанції 200 м. Уже в Японії бігунка несподівано виявилася включена до складу естафети 4х400 м. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробувала відправити до Мінська.

Бігунка Христина Тімановська попросила захисту / Фото: Reuters

НОК Білорусі оголосив у неділю, що тренерський штаб команди з легкої атлетики прийняв рішення відправити Тімановскій додому в зв'язку з її емоційно-психологічним станом.