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"Так люди суїцидом закінчують": З'явився запис, як білорусці погрожували на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 00:13
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Боси легкоатлетичної збірної Білорусі закликали Христину Тімановську змиритися для порятунку, порівнювали з мухою, що заплуталася в павутині, і вимагали повернути добові
Тімановська нині під наглядом поліції Японії
Тімановська нині під наглядом поліції Японії / Фото: Reuters

У Мережі з'явився запис розмови керівників збірної Білорусі з легкої атлетики з бігункою Христиною Тімановською перед тим, як білоруський НОК спробував депортувати її з Ігор у Токіо до Мінська, але безуспішно.

Нині 24-річна спортсменка перебуває в Японії під наглядом місцевої поліції і готується просити про політичний притулок владу Австрії.

"Ти сьогодні летиш додому, – каже на запису Тімановській начальник збірної Білорусі з легкої атлетики Артур Шумак. – Ти приїдь додому, ніде нічого не пиши, не коментуй. Ось я тобі передам слово в слово – як мені сказали. Якщо ти хочеш далі виступати за Республіку Білорусь, то прислухайся до того, що тобі радять. Відпусти цю ситуацію. Інакше... Знаєш, чим більше муха, що потрапила в павутину, смикається, тим більше вона заплутується. От і все"

" Ти зробила дурість. З неї треба якось виходити"

"Ти на всю країну звинувачуєш людей, не розібравшись. Люди втратили б роботу. Своєю дурістю ти могла зламати долі людей"

Білоруска Христина Тімановська
Білоруска Христина Тімановська / Фото: Reuters

Після цього до розмови долучився головний тренер легкоатлетичної збірної Білорусі Юрій Моїсевич.

"Я тебе прошу – мені треба звітувати. Там, виходить, 350 доларів – це добові за сім днів, які ти не добудеш у Токіо. Треба тобі їх здати, тому що це підзвітні гроші", – сказав спортсменці Моїсевич

І додав: "Тобі треба змиритися, для порятунку. Я не за свою дупу трясуся, я за всю команду"

Бігунка Христина Тімановська попросила захисту
Бігунка Христина Тімановська попросила захисту / Фото: Reuters

У цей час на записі чутно, як Христина Тімановська плаче.

"Змирися. Не виставляй свою гординю, – вмовляв спортсменку тренер. – Гординя починає знову – круговорот диявола! – брати і крутити тобою, розумієш? Ось так люди суїцидом закінчують, на жаль. Їх диявол захоплює і каже: "А ти повинна довести комусь! Вистрибни з балкона! Як вони будуть шкодувати потім, що довели!" Знаєш, що найцікавіше? Що народ скаже: "Ну, дурепа, могла б жити". Кому ти що довела?"

Юрій Моїсевич. Фото – ctv.by

Нагадаємо, білоруска Тімановськ мала виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася несподіваним тренерським рішенням, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували відправити до Мінська.

"Сказали, що це питання вже не на рівні федерації легкої атлетики вирішене, не на рівні міністерства спорту, а рівнем вище. Що мене потрібно ліквідувати з Олімпіади, повернути додому, тому що я заважаю команді виступати, – розповіла Тімановська. – Але боюся, що в Білорусі мене, можливо, можуть посадити до в'язниці. Я не боюся того, що мене звільнять або виженуть з нацкоманди. Я турбуюся про свою безпеку"

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