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Олімпіада 2020 в Токіо

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Білодід відірвалася після Олімпіади з подругами і Верняєвим

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
2 серпня, 09:16
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20-річна дзюдоїстка дозволила собі розслабитися після повернення з Ігор в Токіо, де вона здобула бронзову нагороду. Дивіться, як відпочиває спортсменка
Дар'я Білодід і її подруга Марія Суха
Дар'я Білодід і її подруга Марія Суха / Фото: Instagram

Дар'я Білодід з друзями, серед яких гандболістка Марія Суха і дискваліфікований за допінг гімнаст Олег Верняєв, вирушили на прогулянку по Дніпру на катері.

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При цьому Дар'я емоційно підспівувала пісню "На теплоходе музыка играет", що звучала у них на плавзасобі.

Білодід відпочиває після Олімпіади Відео: Instagram

Компанія провела трохи часу на пляжі і насолодилася київським заходом сонця.

В тренді

Нагадаємо, в змаганнях дзюдоїсток на Олімпіаді в Токіо Дар'я Білодід взяла "бронзу" в категорії до 48 кг, хоча розраховувала на "золото".

При цьому Білодід заявила, що має намір продовжити виступи, але вже в іншій вазі. "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Старатимусь, щоб ця мрія здійснилася", – зазначила спортсменка.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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