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Олімпіада 2020 в Токіо

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20-річний молотобоєць з України вийшов до фіналу Олімпіади з другої спроби!

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 08:35
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З двох українських молотобійців подолати кваліфікацію на Іграх-2020 на Токіо сьогодні зумів тільки чемпіон юнацької Олімпіади Михайло Кохан
Михайло Кохан в секторі Олімпійського стадіону в Токіо
Михайло Кохан в секторі Олімпійського стадіону в Токіо / Фото: Reuters

20-річний Кохан у першій спробі метнув молот на 76,82 м, а в другій поліпшив свій результат і відібрався у фінал з показником 78,36 м. Тоді як кваліфікаційний норматив був 77,50 м.

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У підсумку Кохан став 5-м в кваліфікації і показав, що чемпіон юнацької Олімпіади доріс і до боротьби за медаль на дорослих Іграх-2020 у Токіо. Нагадаємо, що в липні на турнірі в Угорщині він встановив особистий рекорд 80,78 метра – 4-й результат сезону в світі.

Другий український молотобоєць, 22-річний Гліб Піскунов не зміг пройти у фінал Олімпіади-2020, виконавши кращу свою спробу на 73,84 метра.

В тренді

Гліб Піскунов на Олімпіаді в Токіо
Гліб Піскунов на Олімпіаді в Токіо / Фото: Reuters

Фінал у метанні молота на Іграх в Токіо-2020 відбудеться 4 серпня.

Метання молота
Кваліфікація. Чоловіки

  • 1. Войцех Новицький (Польща) – 79,78 м
  • 2. Руді Вінклер (США) – 78,81 м
  • 3. Ейвінд Генріксен – (Норвегія) – 78,79 м
  • ... 5. Михайло Кохан (Україна) – 78,36 м
  • ... 20. Гліб Піскунов (Україна) – 73,84 м


фото Reuters

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15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
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12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
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4
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