Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Шанс на медаль! Український стрілець вийшов до фіналу Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 09:33
Копіювати лінк
Сергій Куліш потрапив до числа восьми фіналістів у стрільбі з гвинтівки з трьох положень і сьогодні посперечається за нагороди літніх Ігор у Токіо
Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо
Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

У кваліфікації Ігор у Токіо срібний призер Ріо-2016 Сергій Куліш набрав 1178 очок і посів шосту сходинку. Фінал, у якому будуть розіграні медалі, відбудеться сьогодні. Початок – о 10:50 за Києвом.

При цьому ще один українець, Олег Царьков, до фіналу пробитися не зумів, з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок.

Кульова стрільба. Гвинтівка, три положення, 50 м. Кваліфікація

  • 1. Сергій Каменський (ОКР) – 1183
  • 2. Чжан Чанхун (Китай) – 1183
  • 3. Джон-Германн Гегг (Норвегія) – 1181
  • ... 6. Сергій Куліш (Україна) – 1178
  • ... 22. Олег Царьков (Україна) – 1166

Куліш – переможець Кубка світу
Куліш – переможець Кубка світу / Фото: Instagram

В тренді

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти