Шанс на медаль! Український стрілець вийшов до фіналу Олімпіади

Сергій Куліш потрапив до числа восьми фіналістів у стрільбі з гвинтівки з трьох положень і сьогодні посперечається за нагороди літніх Ігор у Токіо

Сергій Куліш під час кваліфікації в Токіо / Фото: НОК України

У кваліфікації Ігор у Токіо срібний призер Ріо-2016 Сергій Куліш набрав 1178 очок і посів шосту сходинку. Фінал, у якому будуть розіграні медалі, відбудеться сьогодні. Початок – о 10:50 за Києвом.

При цьому ще один українець, Олег Царьков, до фіналу пробитися не зумів, з 1166 очками посівши у кваліфікації 22-й рядок.

Кульова стрільба. Гвинтівка, три положення, 50 м. Кваліфікація

1. Сергій Каменський (ОКР) – 1183

2. Чжан Чанхун (Китай) – 1183

3. Джон-Германн Гегг (Норвегія) – 1181

... 6. Сергій Куліш (Україна) – 1178

... 22. Олег Царьков (Україна) – 1166

Куліш – переможець Кубка світу / Фото: Instagram

В тренді Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.