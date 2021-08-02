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Первая смерть на Олимпиаде: участнице Игр было 14 лет

Олег Люлька Олег Люлька
2 августа, 09:55
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Международный олимпийский комитет сообщил об усыплении лошади Jet Set 22-летнего швейцарского жокея Робина Годеля после кросса в рамках командного троеборья Игр в Токио
К Jet Set пришлось применить эвтаназию
К Jet Set пришлось применить эвтаназию / Фото: Instagram

Как сообщает МОК, 14-летняя лошадь получила травму при прохождении 20-го барьера в лесополосе 1 августа. Ей оказали экстренную ветеринарную помощь на трассе, животное в специальной машине скорой помощи перевезли в клинику, но травмы были несовместимы с жизнью.

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"К сожалению, УЗИ выявило непоправимый разрыв связки в нижней правой конечности, чуть выше копыта, и по гуманным соображениям и с согласия владельцев и спортсмена было принято решение усыпить лошадь. Взяты образцы, и будет проведено вскрытие", – говорится в сообщении МОК

Швейцарский жокей Робин Годель опубликовал трогательный пост в Instagram о своей лошади.

"С тяжелым сердцем сообщаю о преждевременной кончине моей дорогой Jet Set, получившей разрыв связок в Токио. Jet была великолепной лошадью, она прекрасно выступала. Она была создана для того, что любила больше всего: скакать и лететь над препятствиями. Спасибо всем за поддержку, я глубоко тронут. Надеюсь, вы поймете мое отсутствие в соцсетях в следующие несколько дней", – написал спортсмен

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