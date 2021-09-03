Нові замашки Путіна: Росія готується посперечатися з Україною за проведення Олімпіади

Президент РФ Володимир Путін на пленарному засіданні Східного економічного форуму заявив про можливість подати заявку на проведення ще однієї Олімпіади.
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"Росія не виключає можливості подачі заявок на проведення Олімпіад, в тому числі на Далекому Сході", – наводить слова Путіна ТАРС
Путін і глава Міжнародного олімпійського комітету Бах. Фото – Getty Images
Нагадаємо, Росія приймала зимову Олімпіаду в 2014 році в Сочі, вигравши медальний залік. Однак згодом була позбавлена безлічі нагород, адже виявилося, що вони були здобуті завдяки махінаціям з допінгом.
За свої допінг-гріхи на недавніх Іграх у Токіо спортсмени РФ виступали без національних прапора і гімну.
Відзначимо, що найближчі Олімпійські ігри вже майже розподілені за містами-господарями.
Найближчі зимові Ігри
- 2022 – Пекін
- 2026 – Мілан і Кортіна-д'Ампеццо
Найближчі літні Ігри
- 2024 – Париж
- 2028 – Лос-Анджелес
- 2032 – Брісбен
Але при цьому зимова Олімпіада-2030 ще залишається без господаря. З місцем її проведення МОК визначиться у 2022 або 2023 році. І раніше мер Львова Андрій Садовий заявляв, що місто готове боротися за проведення зимових Олімпійських ігор-2030.
Дивіться план побудови олімпійських об'єктів біля "Арени Львів"
До речі, недавно міністр спорту Вадим Гутцайт зауважив, що Україна могла б прийняти олімпійські змагання в Буковелі (зимові) і Києві (літні), але уточнив, що мова, перш за все, не про дорослі, а про юнацькі Олімпійські ігри, які могли б стати для нашої країни своєрідним тестом.
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Що стосується Путіна і спорту, зазначимо, що глава РФ є майстром спорту з самбо і дзюдо. А ось з хокеєм у нього усе складається не надто вдало. Дивіться, як він гепнувся на льоду: