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Це шокує всіх! Каратист Горуна стане учасником проєкту Танці з зірками

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
26 серпня, 12:58
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Український каратист продовжує завойовувати собі нових шанувальників. Участь у популярному танцювальному шоу допоможе спортсмену прославитися ще більше
/ Фото: Getty Images

Бронзовий медаліст Олімпійських ігор у Токіо, каратист Станіслав Горуна прийняв рішення взяти участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".

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Запальний ролик, де каратист демонструє свої здібності до танців, Станіслав виклав у своєму Instagram.

"Це те, що шокує мене самого. Тому тримаємося. Я приймаю виклик. Зустрінемося на паркеті.

Бажаю партнерці багато терпіння", – написав Горуна в Instagram.

Горуна не перший олімпієць, хто забажав взяти участь в проекті "Танці з зірками".

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Ольга Харлан
Ольга Харлан / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що після невдачі на Олімпіаді-2020 у Токіо знаменита українська фехтувальниця Ольга Харлан вирішила спробувати свої сили в танцювальному шоу.

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо
Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

А ось український каратист Станіслав Горуна став бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо. Українець боровся за вихід у фінал змагань, але в півфіналі поступився італійцю Луїджі Буса.

Горуна продовжує виправдовувати обійми Магучіх з росіянкою
Горуна продовжує виправдовувати обійми Магучіх з росіянкою / Фото: Reuters

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Також Станіслав Горуна виступив на захист українки Ярослави Магучіх, яка після фіналу Олімпіади в стрибках у висоту обіймалася з представницею ОКР Марією Ласіцкене.

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