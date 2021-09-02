Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Паралімпіада Медалі Відео Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Одружився найкращий боксер України: яка красуня його причарувала

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
2 вересня, 14:34
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
26-річний Олександр Хижняк розпрощався з холостяцьким життям після Олімпіади, на якій узяв срібло, хоча був неймовірно близький до золота
Олександр Хижняк і його дружина
Олександр Хижняк і його дружина / Фото: Федерація боксу України

Чемпіон світу та срібний призер Олімпіади в Токіо Олександр Хижняк одружився на своїй дівчині – землячці з Полтави Тетяні.

Реклама

Про це повідомляє Федерація боксу України.

Нагадаємо, у фіналі Олімпіади-2020 Хижняк на прізвисько Полтавський Танк вів за очками, але програв нокаутом бразильцеві Еберту Соузі, після чого вирішив не йти в профі, а залишитися в любителях, щоб виграти Ігри-2024 в Парижі.

Хижняк залишився без золота Олімпіади
Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

Реклама

Що стосується обраниці найкращого боксера України серед любителів, то в 2019-му Тетяна Шестакова, або Танюшенька, як називає її сам спортсмен, закінчила Вищу школу економіки в польському Бидгощі, де вивчала туризм і готельний бізнес.

"Я ніколи не перестану дивуватися твоїм доброті, жіночності, працьовитості, твоїй внутрішній і зовнішній красі! Нехай Боженька береже тебе завжди! Велике щастя знати, що ти є!" – так зворушливо свою Танюшеньку Хижняк вітав з днем народження в Instagram

Реклама

А вже в 2020-му кохана Хижняка вступила до Полтавського педагогічного університету імені Короленка – на філологію і журналістику.

Реклама

При цьому Тетяна, як і її новоспечений чоловік, небайдужа до спорту. Дружина Олександра Хижняка, судячи з її сторінки в Facebook, захоплюється великим тенісом і серфінгом.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
77
46
43
166
2
flag Велика Британія Велика БританіяGB
33
27
35
95
3
flag ПКР ПКРRPC
32
23
41
96
4
flag США СШАUS
27
31
22
80
5
flag Україна УкраїнаUA
20
39
25
84
6
flag Нідерланди НідерландиNL
19
11
11
41
7
flag Бразилія БразиліяBR
18
13
22
53
8
flag Австралія АвстраліяAU
17
23
25
65
9
flag Італія ІталіяIT
13
25
20
58
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
11
1
4
16
Всі медалі Паралімпіади
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтар
6
12:4
13
3
Дніпро-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Олександрія
6
7:5
11
7
Зоря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Інгулець
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металіст 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Чорноморець
6
7:16
4
15
Львів
6
4:12
2
16
Маріуполь
6
8:15
1
Показати бiльше
Пʼятниця, 10 вересня
19:30
Дивись на:
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти