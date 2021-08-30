Відмовився від "обнімашек" з росіянами: український паралімпієць не повторив помилку Магучіх

Після скандалу на Олімпіаді-2020 з легкоатлеткою Ярославою Магучіх, українські паралімпійці зробили висновки. Тепер вони вміють стримувати свої емоції

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

Сьогодні на Паралімпійських іграх у Токіо український бігун Ігор Цвєтов завоював срібло в забігу на дистанції 100 метрів. У фіналі українець змагався з трьома бігунами з ПКР – Дмитром Сафроновим, Артемом Калашяном і Давидом Джатієвим. Як повідомлялося, росіянин Сафронов виграв золото, встановивши новий світовий рекорд, а Калашян завоював бронзу.

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Після оголошення результатів змагання, всі три медалісти вийшли на подіум на церемонію нагородження. Бігуни з ПКР запропонували українцю зробити спільне фото, але Ігор Цвєтов від них віддалився.

Ігор Цвєтов відмовився фотографуватися разом з російськими спортсменами / Фото: Getty Images

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Після чого російські спортсмени фотографувалися самі, без українського атлета.

Ігор Цвєтов / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на нещодавній Олімпіаді-2020 у Токіо виник грандіозний скандал з українською стрибункою Ярославою Магучіх, яка сфотографувалася з олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене.

Марія Ласіцкене и Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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За обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим у Міноборони України.

Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Пізніше сама українка в офіційній заяві пояснила "обійми" з росіянкою емоціями після виграної бронзової медалі.