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Полтава зробила олімпійців мільйонерами. Щедрий подарунок влади

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
27 серпня, 18:23
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Чемпіон Токіо-2020 народний депутат Жан Беленюк, а також призери Ігор Олександр Хижняк і Людмила Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень
Беленюк і Лузан в Полтавській обладміністрації
Беленюк і Лузан в Полтавській обладміністрації

Керівництво Полтавської області зустрілося з призерами Олімпійських ігор і щедро віддячило за результати.

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Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, срібний призер Олександр Хижняк та дворазова призерка (срібло і бронза) Людмила Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень. Їх тренерам дісталося по 250 тисяч гривень.

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Крім того, сертифікати на 100 тисяч гривень отримали представники Полтавської області на Іграх в Токіо: Марія Кічасова-Скорик, Сергій Кічасов, Лемур Теміров, Людмила Кукліновська, Дмитро Янчук та Павло Алтухов, повідомляють "Новини Полтавщини"

"Я хочу подякувати кожному спортсмену, який представляв нашу країну на Олімпіаді в Токіо. Ви кожен – чемпіон для всіх нас. Я знаю, що таке Олімпійські ігри і ціна цієї перемоги. Головне для успіху – ніколи не зупинятися і постійно працювати", – сказав Жан Беленюк.

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