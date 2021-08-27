Полтава зробила олімпійців мільйонерами. Щедрий подарунок влади

Керівництво Полтавської області зустрілося з призерами Олімпійських ігор і щедро віддячило за результати.
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк, срібний призер Олександр Хижняк та дворазова призерка (срібло і бронза) Людмила Лузан отримали сертифікати на 1,5 млн гривень. Їх тренерам дісталося по 250 тисяч гривень.
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Крім того, сертифікати на 100 тисяч гривень отримали представники Полтавської області на Іграх в Токіо: Марія Кічасова-Скорик, Сергій Кічасов, Лемур Теміров, Людмила Кукліновська, Дмитро Янчук та Павло Алтухов, повідомляють "Новини Полтавщини"
"Я хочу подякувати кожному спортсмену, який представляв нашу країну на Олімпіаді в Токіо. Ви кожен – чемпіон для всіх нас. Я знаю, що таке Олімпійські ігри і ціна цієї перемоги. Головне для успіху – ніколи не зупинятися і постійно працювати", – сказав Жан Беленюк.