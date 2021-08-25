Американці назвали форму України однією з найкращих на Олімпіаді в Токіо

Олімпійська форма України на Іграх в Токіо визнана однією з найкрасивіших на Олімпійських іграх. Високу оцінку українській екіпіровці дало видання PEOPLE

Вихід збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Самий популярний американський журнал назвав парадну українську форму новаторською і в водночас зручною і практичною.

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Як ми писали під час презентації екіпіровки для Олімпіади-2020, до створення форми олімпійської збірної приєдналися і самі спортсмени.

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Колірна гамма вміло поєднує традиційні синій і жовтий з ніжною палітрою, що символізує надію і віру.

Головна ідея всієї колекції полягала в тому, що спорт – це стиль життя і саме з цим одягом ти готовий до будь-яких випробувань.

Раніше ми писали, що Олімпіада в Токіо – найгірша для України з часів незалежності . Україна завершила Олімпійські ігри в Токіо з 19 завойованими медалями. Якщо за кількістю ми побили Ріо і зрівнялися з Лондоном, то за якістю – це найгірші літні Ігри для України.