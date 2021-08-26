Після вчинку року призерці Олімпіади-2020 дали другу квартиру

Борчиня Ірина Коляденко завоювала бронзу Ігор за що отримала квартиру в Ірпені і подарувала її своєму тренеру. Але на цьому історія не закінчилася

Ірина Коляденко пройшла непростий шлях до медалі / Фото: Reuters

Новий поворот в історії з квартирою Ірини Коляденко. За успішний виступ на Олімпіади-2020 Коляденко, крім грошової премії в 55 тисяч доларів, вручили ключі від власної квартири в Ірпені!

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Але наша спортсменка зробила благородний жест і віддала квартиру своєму тренеру.

Ірина Коляденко віддала квартиру своєму тренеру / Фото: Facebook

Однак на цьому історія не закінчилася. Спортсменці подарували ще одну квартиру .

"Вирішили нашим містом, нашими підприємцями вручити ще одну квартиру нашій Коляденко і показати приклад іншим громадам: якщо є така ситуація, то потрібно вручати дві квартири", – заявив мер Ірпеня.

Нагадаємо, 22-річна спортсменка в Токіо впевнено пройшла двох суперниць, оступившись тільки у півфіналі. Але в сутичці за "бронзу" Ірина не залишила шансів Анастасії Григор'євій з Латвії.