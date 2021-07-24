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Олімпіада 2020 в Токіо

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На Олімпіаді розіграли перше "золото"! Китаянка перестріляла росіянку

Олег Люлька Олег Люлька
24 липня, 07:25
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У стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не було рівних представниці Китаю Цянь Ян – вона увійшла в історію як перша чемпіонка Ігор в Токіо
Перша чемпіонка Токіо - Цянь Ян
Перша чемпіонка Токіо - Цянь Ян / Фото: Reuters

21-річна Цянь Ян виграла у стрільбі з пневматичної гвинтівки з 10 метрів не просто так, а з олімпійським рекордом! Китаянка показала результат 251,8, обійшовши представницю ОКР Анастасію Галашину і швейцарку Ніну Крістен.

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Олімпіада. Пневматична гвинтівка, 10 м. Жінки

1. Цянь Ян (Китай) – 251,8 (олімпійський рекорд)

2. Анастасія Галашина (ОКР) – 251,1

3. Ніна Крістен (Швейцарія) – 230,6

Відзначимо, що перша олімпійська чемпіонка Токіо-2020 до цього була чемпіонкою Азії-2019. Цянь Ян – студентка, вивчає економіку і менеджмент в університеті Пекіна.

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Раніше ми спрогнозували, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020 : ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

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