Через різницю в часі, а Токіо випереджає Київ на шість годин, ранкова сесія змагань стартуватиме для нас пізно вночі. Проте, в прямому ефірі головні змагання Олімпіади-2020 можна буде побачити на каналі "UA: Перший", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.
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Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 24 липня:
- 03:00 – фехтування
- 04:00 – спортивна гімнастика
- 04:35 – кульова стрільба
- 06:00 – дзюдо
- 08:30 – спортивна гімнастика
- 09:30 – кульова стрільба
- 11:00 – дзюдо
- 13:50 – фехтування
Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.