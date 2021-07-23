Розклад трансляцій Олімпіади-2020 на 24 липня Поділитися Копіювати лінк

24 липня стартує перший день Олімпійських ігор в Токіо. В цей день будуть розіграні медалі в велоспорті, дзюдо і стрільбі. А ще нас чекає старт змагань в бадмінтоні та боксі