Україну представили Чорнобилем на відкритті Олімпіади. У Кореї нас знають за трагедією

Телебачення Південної Кореї творчо підійшло до параду країн-учасниць Олімпійських ігор-2020 в Токіо і придумало для кожної свою асоціацію

Збірна України на відкритті Олімпіади вийшла із зображенням Чорнобиля / Фото: Reuters

Південнокорейська телекомпанія MBC по-своєму представила збірні на відкритті Олімпіади в Японії. Під час параду учасників на тлі кожної команди ставили картинку, яка асоціюється з країною, яку вона представляє. Нагадаємо, що Росія вирізала Україну на відкритті Олімпіади.

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Під час виходу збірної України жителям Південної Кореї нагадали про аварію на Чорнобильській АЕС у 1986 році. Тоді як збірна Італії викликала у телекомпанії асоціацію з піцою, Норвегії – з лососем, а Гаїті – з заворушеннями на вулицях.

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо у збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.