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Олімпіада 2020 в Токіо

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Розклад українців на Олімпіаді 24 липня: коли почнуть Білодід і стрільці

Олена Павлова Олена Павлова
24 липня, 01:34
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24 липня на Олімпіаді-2020 на Токіо пройде перший повноцінний змагальний день і визначатися перші чемпіони та призери турніру
Олег Омельчук, Олена Кривицька та Дар'я Білодід вступають в боротьбу за медалі ОІ-2020
Олег Омельчук, Олена Кривицька та Дар'я Білодід вступають в боротьбу за медалі ОІ-2020 / Фото: Facebook

У суботу на Іграх в Японії будуть розіграні 11 комплектів медалей. Українські олімпійці будуть претендувати на п'ять. Раніше ми писали, що Україну представили Чорнобилем на відкритті Олімпіади.

Читайте також: Розклад Олімпіади-2020 на 24 липня

Українці на Олімпіаді 24 липня

4:00. Спортивна гімнастика. Чоловіки, багатоборство, кваліфікація – Ігор Радівілов, Євген Юденков, Петро Пахнюк і Ілля Ковтун.

4:55 – 15:30. Фехтування. Жінки, шпага – Олена Кривицька починає в 1/16 фіналу.

5:00. Велоспорт. Чоловіки, шосе, групова гонка – Анатолій Будяк.

5:00. Академічне веслування. Попередні заїзди. Двійка парна – Ігор Хмара/Станіслав Ковальов.

5:00 – 13:40. Дзюдо. Жінки 48 кг – Дарина Білодід . Чоловіки 60 кг – Тарас Лесюк .

5:00. Теніс. Жінки, перше коло – Даяна Ястремська – Лейла Фернандес (Канада)

В тренді

6:51. Бокс. Чоловіки 57 кг, 1/16 фіналу – Микола Буценко – Жан Карлос Айседо Пачіто (Еквадор).

7:00 – 10:30. Кульова стрільба. Чоловіки, пістолет 10 м – Павло Коростильов, Олег Омельчук.

Після 8:00. Теніс. Жінки. Пари, перше коло – Еліна Світоліна/Даяна Ястремська – Еліза Корне/Фіона Ферро (Франція)

Даяна Ястремська та Еліна Світоліна
Даяна Ястремська та Еліна Світоліна / Фото: Reuters

11:00. Кінний спорт. 1-й день кваліфікації – Інна Логутенкова.

13.30. Настільний теніс. Чоловіки, 1 коло – Коу Лей.

15.45. Настільний теніс. Жінки, 1 коло – Анна Гапонова.

Раніше ми спробували спрогнозувати, від кого Україні чекати медаль Олімпіади-2020: ТОП-20 претендентів на п'єдестал в Токіо. Ми зібрали головних фаворитів Олімпійських ігор в Токіо в збірній України – від 15-річного стрибуна у воду Олексія Середи до тенісної прими Еліни Світоліної.

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