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На Олимпиаде разыграли первое "золото"! Китаянка перестреляла россиянку

Олег Люлька Олег Люлька
24 июля, 07:25
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В стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не было равных представительнице Китая Цянь Ян – она вошла в историю как первая чемпионка Игр в Токио
Первая чемпионка Токио - Цянь Ян
Первая чемпионка Токио - Цянь Ян / Фото: Reuters

21-летняя Цянь Ян выиграла в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров не просто так, а с олимпийским рекордом! Китаянка показала результат 251,8, обойдя представительницу ОКР Анастасию Галашину и швейцарку Нину Кристен.

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Олимпиада. Пневматическая винтовка, 10 м. Женщины

1. Цянь Ян (Китай) – 251,8 (олимпийский рекорд)

2. Анастасия Галашина (Россия) – 251,1

3. Нина Кристен (Швейцария) – 230,6

Отметим, что первая олимпийская чемпионка Токио-2020 до этого была чемпионкой Азии-2019. Цянь Ян – студентка, изучает экономику и менеджмент в университете Пекина.

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Ранее мы спрогнозировали, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

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