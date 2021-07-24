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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание украинцев на Олимпиаде 24 июля: когда начнут Белодед и стрелки

Елена Павлова Елена Павлова
24 июля, 01:34
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24 июля на Олимпиаде-2020 в Токио пройдет первый полноценный соревновательный день и определяться первые чемпионы и призеры турнира
Олег Омельчук, Елена Кривицкая и Дарья Белодед вступают в борьбу за медали ОИ-2020
Олег Омельчук, Елена Кривицкая и Дарья Белодед вступают в борьбу за медали ОИ-2020 / Фото: Facebook

В субботу на Играх в Японии будут разыграны 11 комплектов медалей. Украинские олимпийцы будут претендовать на пять. Ранее мы писали, что Украину представили Чернобылем на открытии Олимпиады.

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Украинцы на Олимпиаде 24 июля

04:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, многоборье, квалификация – Игорь Радивилов, Евгений Юденков, Петр Пахнюк и Илья Ковтун.

4:55 – 15:30. Фехтование. Женщины, шпага - Елена Кривицкая начинает в 1/16 финала.

5:00. Велоспорт. Мужчины, шоссе, групповая гонка – Анатолий Будяк.

5:00. Академическая гребля. Предварительные заезды. Двойка парная – Игорь Хмара/Станислав Ковалев.

5:00 – 13:40. Дзюдо. Женщины 48 кг – Дарья Белодед. Мужчины 60 кг – Тарас Лесюк.

5:00. Теннис. Женщины, первый круг – Даяна Ястремская – Лейла Фернандес (Канада).

В тренде

6:51. Бокс. Мужчины 57 кг, 1/16 финала – Николай Буценко - Жан Карлос Айседо Пачито (Эквадор).

7:00 – 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины, пистолет 10 м – Павел Коростылев, Олег Омельчук.

После 8:00. Теннис. Женщины. Пары, первый круг – Элина Свитолина/Даяна Ястремская – Элиза Корне/Фиона Ферро (Франция).

Даяна Ястремская и Элина Свитолина
Даяна Ястремская и Элина Свитолина / Фото: Reuters

11:00. Конный спорт. 1-й день квалификации – Инна Логутенкова.

13.30. Настольный теннис. Мужчины, 1 круг – Коу Лей.

15.45. Настольный теннис. Женщины, 1 круг – Анна Гапонова.

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

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