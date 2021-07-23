Расписание Олимпиады-2020 на 24 июля Поделиться Копировать ссылку

В субботу на Играх в Токио разыграются первые комплекты наград в велоспорте, дзюдо и стрельбе, а также пройдут первые соревнования в бадминтоне и боксе