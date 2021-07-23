Расписание Олимпиады-2020 на 24 июля

Велоспорт в Токио / Фото: AFP
В субботу на Олимпийских играх в Токио нас ожидает следующая программа соревнований. Расписание на все дни Олимпиады-2020 есть в нашем специальном разделе.
БАДМИНТОН
|03:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|03:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|03:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|03:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|03:00
|смешанный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, одиночный разряд, групповой этап
|12:00
|мужчины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|женщины, парный разряд, групповой этап
|12:00
|смешанный разряд, групповой этап
БАСКЕТБОЛ 3Х3
|04:15
|женщины RUS – JPN групповой раунд
|04:40
|женщины CHN – ROU групповой раунд
|05:35
|мужчины POL – LAT групповой раунд
|06:00
|мужчины CHN – SRB групповой раунд
|08:00
|женщины RUS – CHN групповой раунд
|08:25
|женщины ROU – JPN групповой раунд
|09:00
|мужчины RUS – CHN групповой раунд
|09:25
|мужчины SRB – NED групповой раунд
|11:30
|женщины ITA – MGL групповой раунд
|11:55
|женщины USA – FRA групповой раунд
|12:40
|мужчины LAT – BEL групповой раунд
|13:05
|мужчины JPN – POL групповой раунд
|15:00
|женщины MGL – USA групповой раунд
|15:25
|женщины FRA – ITA групповой раунд
|16:00
|мужчины NED – RUS групповой раунд
|16:25
|мужчины BEL – JPN групповой раунд
БОКС
|05:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала
|05:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала
|11:00
|женщины, полулегкий вес, 57 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, 2-ой полусредний, 69 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, полутяжелый, 81 кг, 1/16 финала
|11:00
|мужчины, тяжелый вес, 91 кг, 1/8 финала
ВЕЛОСПОРТ
|05:00
|мужчины, шоссе, групповая гонка, финал
ВОДНОЕ ПОЛО
|08:00
|женщины CAN – AUS Группа A
|09:30
|женщины RSA – ESP Группа A
|12:20
|женщины JPN – USA Группа B
|13:50
|женщины CHN – RUS Группа B
ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|мужчины ITA – CAN Группа А
|05:05
|мужчины BRA – TUN Группа В
|08:20
|мужчины RUS – ARG Группа В
|10:25
|мужчины JPN – VEN Группа А
|13:40
|мужчины POL – IRI Группа А
|15:45
|мужчины USA – FRA Группа В
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
|03:00
|женщины, групповой раунд
|03:00
|мужчины, групповой раунд
|09:00
|женщины, групповой раунд
|09:00
|мужчины, групповой раунд
|14:00
|женщины, групповой раунд
|14:00
|мужчины, групповой раунд
ГАНДБОЛ
|03:00
|мужчины NOR – BRA Группа A
|05:00
|мужчины FRA – ARG Группа A
|08:15
|мужчины SWE – BRN Группа B
|10:15
|мужчины GER – ESP Группа A
|13:30
|мужчины POR – EGY Группа B
|15:30
|мужчины DEN – JPN Группа B
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
|04:00
|мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 1
|08:30
|мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 2
|13:30
|мужчины, многоборье, личное перв-во, квалификация, группа 3
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
|02:30
|женщины, одиночка, утешительные заезды
|03:00
|мужчины, одиночка, утешительные заезды
|03:30
|женщины, двойка парная, утешительные заезды
|03:40
|мужчины, двойка парная, утешительные заезды
|03:50
|женщины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды
|04:20
|мужчины, двойка распашная без рулевого, предварительные заезды
|04:50
|женщины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды
|05:20
|мужчины, двойка парная, легкий вес, предварительные заезды
|05:50
|женщины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды
|06:10
|мужчины, четверка распашная без рулевого, предварительные заезды
ДЗЮДО
|05:00
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, предварительный раунд
|05:10
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/16 финала
|05:20
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/16 финала
|06:20
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/8 финала
|06:30
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/8 финала
|07:20
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/4 финала
|07:40
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/4 финала
|11:00
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, утешительные поединки
|11:15
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, утешительные поединки
|11:35
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, 1/2 финала
|11:50
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, 1/2 финала
|12:10
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, поединки за 3-е место
|12:30
|женщины, суперлегкий вес, 48 кг, финал
|12:40
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, поединки за 3-е место
|13:00
|мужчины, суперлегкий вес, 60 кг, финал
КОННЫЙ СПОРТ
|11:00
|выездка, микс, индивидуальное перв-во, квалификация
|11:00
|выездка, микс, командное перв-во, квалификация
ПЛАВАНИЕ
|13:00
|мужчины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы
|13:30
|женщины, баттерфляй, 100 м, предварительные заплывы
|13:50
|мужчины, вольный стиль, 400 м, предварительные заплывы
|14:20
|женщины, комплексное плавание, 400 м, предварительные заплывы
|15:05
|мужчины, брасс, 100 м, предварительные заплывы
|15:25
|женщины, вольный стиль, эстафета 4х100 м, предварительные заплывы
СОФТБОЛ
|04:00
|женщины AUS – CAN групповой раунд
|08:30
|женщины USA – MEX групповой раунд
|14:00
|женщины JPN – ITA групповой раунд
СТРЕЛЬБА
|02:30
|женщины, винтовка пневматическая, 10 м, квалификация
|04:45
|женщины, винтовка пневматическая, 10 м, финал
|07:00
|мужчины, пистолет пневматический, 10 м, квалификация
|09:30
|мужчины, пистолет пневматический, 10 м, финал
СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
|03:30
|микст, командное первенство, 1/8 финала
|08:15
|микст, командное первенство, 1/4 финала
|08:15
|микст, командное первенство, 1/2 финала
|08:15
|микст, командное первенство, матч за 3-е место
|08:15
|микст, командное первенство, финал
ТЕННИС
|05:00
|мужчины, одиночный разряд, раунд I
|05:00
|женщины, одиночный разряд, раунд I
|05:00
|мужчины, парный разряд, раунд I
|05:00
|женщины, парный разряд, раунд I
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
|03:00
|мужчины, одиночный разряд, предварительный раунд
|03:00
|женщины, одиночный разряд, предварительный раунд
|03:00
|смешанные пары 1/8 финала
|08:15
|мужчины, одиночный разряд, раунд I
|08:15
|женщины, одиночный разряд, раунд I
|13:30
|мужчины, одиночный разряд, раунд I
|13:30
|женщины, одиночный разряд, раунд I
ТХЭКВОНДО
|04:00
|женщины, до 49 кг, 1/8 финала
|04:15
|мужчины, до 58 кг, 1/8 финала
|08:00
|женщины, до 49 кг, 1/4 финала
|08:15
|мужчины, до 58 кг, 1/4 финала
|10:00
|женщины, до 49 кг, 1/2 финала
|10:15
|мужчины, до 58 кг, 1/2 финала
|13:00
|женщины, до 49 кг, утешительные поединки
|13:15
|мужчины, до 58 кг, утешительные поединки
|14:00
|женщины, до 49 кг, поединки за 3-е место
|14:15
|мужчины, до 58 кг, поединки за 3-е место
|16:00
|женщины, до 49 кг, финал
|16:15
|мужчины, до 58 кг, финал
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
|03:50
|женщины, 49 кг, группа В
|07:50
|женщины, 49 кг, финал, группа А
ФЕХТОВАНИЕ
|03:00
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во 1/32 финала
|03:55
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/32 финала
|04:50
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|05:45
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/16 финала
|06:40
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
|07:35
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/8 финала
|08:30
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
|09:25
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/4 финала
|12:00
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
|12:45
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, 1/2 финала
|13:30
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|14:15
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, поединок за 3-е место
|15:00
|женщины, шпага, индивидуальное пер-во, финал
|15:45
|мужчины, сабля, индивидуальное пер-во, финал
ФУТБОЛ
|10:30
|женщины CHI – CAN Группа E
|11:00
|женщины CHN – ZAM Группа F
|11:30
|женщины SWE – AUS Группа G
|13:30
|женщины JPN – GBR Группа E
|14:00
|женщины NED – BRA Группа F
|14:30
|женщины NZL – USA Группа G
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
|03:30
|мужчины JPN – AUS Группа A
|04:00
|мужчины NZL – IND Группа A
|05:45
|мужчины NED – BEL Группа B
|06:00
|мужчины ARG – ESP Группа A
|12:30
|мужчины GBR – RSA Группа B
|13:00
|мужчины CAN – GER Группа B
|14:45
|женщины NED – IND Группа A
|15:15
|женщины IRL – RSA Группа A