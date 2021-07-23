Розклад Олімпіади-2020 на 24 липня Поділитися Копіювати лінк

У суботу на Іграх в Токіо розіграються перші комплекти нагород у велоспорті, дзюдо і стрільбі, а також пройдуть перші змагання в бадмінтоні та боксі