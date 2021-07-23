Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля Поделиться Копировать ссылку

24 июля стартует первый день Олимпийских игр в Токио. В этот день будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо и стрельбе. А еще нас ждет старт соревнований в бадминтоне и боксе