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Олимпиада 2020 в Токио

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июля, 21:57
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24 июля стартует первый день Олимпийских игр в Токио. В этот день будут разыграны медали в велоспорте, дзюдо и стрельбе. А еще нас ждет старт соревнований в бадминтоне и боксе
Что смотреть на Олимпиаде-2020 24 июля
Что смотреть на Олимпиаде-2020 24 июля / Фото: Reuters

Из-за разницы во времени, а Токио опережает Киев на шесть часов, утренняя сессия соревнований будет стартовать для нас поздней ночью. Тем не менее, в прямом эфире главные соревнования Олимпиады-2020 можно будет увидеть на канале "UA:Первый", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Расписание трансляций Олимпиады-2020 на 24 июля:

  • 03:00 – фехтование
  • 04:00 – спортивная гимнастика
  • 04:35 – пулевая стрельба
  • 06:00 – дзюдо
  • 08:30 – спортивная гимнастика
  • 09:30 – пулевая стрельба
  • 11:00 – дзюдо
  • 13:50 – фехтование

В тренде

Ранее мы попытались спрогнозировать, от кого Украине ждать медаль Олимпиады-2020: ТОП-20 претендентов на пьедестал в Токио. Мы собрали главных фаворитов Олимпийских игр в Токио в сборной Украины – от 15-летнего прыгуна в воду Алексея Середы до теннисной примы Элины Свитолиной.

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