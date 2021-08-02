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Олімпіада 2020 в Токіо

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Моя остання Олімпіада! Син чекає на медаль! Емоції української борчині перед битвою за фінал

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 10:50
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О 12:15 за Києвом 32-річна львів'янка Алла Черкасова проведе бій із чинною чемпіонкою світу у своїй вазі – американкою Тамірою Менса-Сток
Алла Черкасова і її син Ігор
Алла Черкасова і її син Ігор / Фото: Reuters, Instagram

32-річна українка Алла Черкасова – за крок від медалі Олімпіади. Перед півфінальним поєдинком з американкою Тамірою Менса-Сток львів'янка, яка була чемпіонкою світу-2018 і Європи-2019, заявила, що не уявляє для себе іншого результату, крім виграшу цього бою.

"У мене син попросив медаль. Я готова зробити все, щоб привезти йому медаль. Мене чекає ще одна непроста зустріч. Це моя остання Олімпіада, останній шанс здійснити мрію. Спробуємо зробити все, що в наших силах. Настрій бойовий. Нам потрібен тільки фінал", – наводить слова Черкасової Суспільне

Алла Черкасова
Алла Черкасова / Фото: xsport.ua

Нагадаємо, в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлын, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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