Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Українка Черкасова пробилася до півфіналу Олімпіади: коли і де дивитися сутичку за фінал

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 08:00
Копіювати лінк
Українська борчиня Алла Черкасова вийшла до півфіналу олімпійського турніру в Токіо-2020 в категорії до 68 кг. І сьогодні проведе поєдинок за фінал
Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020
Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

У чвертьфіналі Олімпіади досвідчена Черкасова боролася з четвертим номером посіву в Японії, бронзовим призером останнього чемпіонату світу німкенею Ганною Кармен Шелль. І поклала її на туше, здобувши чисту перемогу – 6:0.

Читайте також: Який ви спорт по гороскопу – 12 відповідей для кожного знака зодіаку

До цього на стадії 1/8 фіналу чемпіонка світу-2018 Черкасова розгромила бронзового призера Олімпійських ігор-2008 і чотириразового призера чемпіонатів Європи полячку Агнешку Вещек з рахунком 11:0.


Фото Reuters

Півфінал відбудеться сьогодні в денний сесії, яка стартує о 12:15 за Києвом. 32-річна львів'янка проведе бій з чинною чемпіонкою світу в цій вазі – американкою Тамірою Менса-Сток.

В тренді

Також сьогодні поєдинок за "бронзу" Олімпіади проведе українець Ленур Теміров у вазі до 60 кг. Початок сутички – о 13:30 по Києву.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сегодня":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти