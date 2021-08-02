Українка Черкасова пробилася до півфіналу Олімпіади: коли і де дивитися сутичку за фінал

Українська борчиня Алла Черкасова вийшла до півфіналу олімпійського турніру в Токіо-2020 в категорії до 68 кг. І сьогодні проведе поєдинок за фінал

Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

У чвертьфіналі Олімпіади досвідчена Черкасова боролася з четвертим номером посіву в Японії, бронзовим призером останнього чемпіонату світу німкенею Ганною Кармен Шелль. І поклала її на туше, здобувши чисту перемогу – 6:0.

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До цього на стадії 1/8 фіналу чемпіонка світу-2018 Черкасова розгромила бронзового призера Олімпійських ігор-2008 і чотириразового призера чемпіонатів Європи полячку Агнешку Вещек з рахунком 11:0.



Фото Reuters

Півфінал відбудеться сьогодні в денний сесії, яка стартує о 12:15 за Києвом. 32-річна львів'янка проведе бій з чинною чемпіонкою світу в цій вазі – американкою Тамірою Менса-Сток.

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Також сьогодні поєдинок за "бронзу" Олімпіади проведе українець Ленур Теміров у вазі до 60 кг. Початок сутички – о 13:30 по Києву.

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