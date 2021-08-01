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Олімпіада 2020 в Токіо

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Боротиметься за бронзу! Українець поступився в півфіналі Олімпіади-2020, але ще виступить в Токіо

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
1 серпня, 12:30
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Українець Ленур Теміров не зміг пробитися у фінал Олімпіади-2020 в греко-римської боротьби у вазі до 60 кг. У півфінальній сутичці наш борець поступився Кен'ітіро Фуміта з Японії
Ленур Теміров програв півфінал Олімпіади-2020
Ленур Теміров програв півфінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Теміров гідно боровся з японцем, але в другому періоді Фуміта провів результативний прийом і здобув перемогу 5: 1.

Його суперник по бронзовій сутичці визначиться трохи пізніше. Сама сутичка за третє місце відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді Теміров переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану, а потім здолав представника Вірменії Армена Мелікяна.

Як ми писали раніше, Ленур – кримський татарин за походженням, але народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Після окупації Росією Криму прийняв рішення виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся в Україну і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював бронзу.

В тренді

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
23
14
13
50
2
flag США СШАUS
20
20
14
54
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
13
39
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
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4
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