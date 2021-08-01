Боротиметься за бронзу! Українець поступився в півфіналі Олімпіади-2020, але ще виступить в Токіо

Українець Ленур Теміров не зміг пробитися у фінал Олімпіади-2020 в греко-римської боротьби у вазі до 60 кг. У півфінальній сутичці наш борець поступився Кен'ітіро Фуміта з Японії

Ленур Теміров програв півфінал Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

Теміров гідно боровся з японцем, але в другому періоді Фуміта провів результативний прийом і здобув перемогу 5: 1.

Його суперник по бронзовій сутичці визначиться трохи пізніше. Сама сутичка за третє місце відбудеться 2 серпня.

Нагадаємо, раніше на Олімпіаді Теміров переміг Ельмурата Тасмурадова з Узбекистану, а потім здолав представника Вірменії Армена Мелікяна.

Як ми писали раніше, Ленур – кримський татарин за походженням, але народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Після окупації Росією Криму прийняв рішення виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся в Україну і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював бронзу.

Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.

Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.

А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.