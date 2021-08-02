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Украинка Черкасова пробилась в полуфинал Олимпиады: когда и где смотреть схватку за финал

Елена Павлова Елена Павлова
2 августа, 08:00
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Украинская борчиха Алла Черкасова вышла в полуфинал олимпийского турнира в Токио-2020 в категории до 68 кг. И сегодня проведет поединок за финал
Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020
Алла Черкасова вышла в полуфинал Токио-2020 / Фото: Reuters

В четвертьфинале Олимпиады опытная Черкасова боролась с четвертым номером посева в Японии, бронзовым призером последнего чемпионата мира немкой Анной Кармен Шелль. И положила ее на туше, добыв чистую победу – 6:0.

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До этого на стадии 1/8 финала чемпионка мира-2018 Черкасова разгромила бронзового призера Олимпийских игр-2008 и четырехкратного призера чемпионатов Европы полячку Агнешку Вещек со счетом 11:0.


Фото Reuters

Полуфинал состоится сегодня в дневной сессии, которая стартует в 12:15 по Киеву. 32-летняя львовянка проведет схватку с действующей чемпионкой мира в этом весе – американкой Тамирой Менса-Сток.

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Также сегодня поединок за "бронзу" Олимпиады проведет украинец Ленур Темиров в весе до 60 кг. Начало схватки – в 13:30 по Киеву.

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