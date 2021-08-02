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Олимпиада 2020 в Токио

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Какой вы спорт по гороскопу – 12 ответов для каждого знака зодиака

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
2 августа, 07:43
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Во время Олимпиады самое время разобраться – какой вид спорта соответствует каждому знаку зодиака
Какой вид спорта летних Игр подходит каждому из 12 знаков зодиака
Какой вид спорта летних Игр подходит каждому из 12 знаков зодиака / Фото: Сегодня|Спорт

Олимпиада-2020 перевалила за свой экватор. Самое время разобраться, какие виды спорта летней Олимпиады подходят вам. Поехали!

ОВЕН. 21 марта — 20 апреля

Известно, что Овны умны, энергичны, часто импульсивны, ценят домашний уют и не прочь понежиться в лучах славы. Женщины остры на язык, мужчины, что называется, "умны на лестнице". К мужчинам Овнам лучший путь решения проблем часто приходит после размышлений и наблюдений.

Женщинам в силу их характера подходит фехтование, мужчинам – современное пятиборье.

Овен – фехтование
Овен – фехтование / Фото: Reuters

ТЕЛЕЦ. 21 апреля — 20 мая

Мужчина Телец настойчив, методичен, расчетлив и терпелив. Женщина Телец достаточно упряма и всегда точно знает, чего хочет, разумна, с развитым чувством долга к семье и окружающим.

Для носителей этого знака вполне показан марафон, так и велосипедный спорт – выносливости им не занимать!

Телец – велосипедный спорт
Телец – велосипедный спорт / Фото: Reuters

БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая — 21 июня

Присущая женщинам Близнецам элегантность и умение показать себя, позволяет рекомендовать в фавориты художественную гимнастику и пляжный волейбол как самые оптимальные виды спорта.

Мужчины Близнецы успешны в разгадках житейских головоломок, они умны. Как носитель двойного знака, мужчина-Близнец – и сильный, и ранимый одновременно. Оптимальным для мужчин-Близнецов являются парусный или конный спорт.

Близнецы – парусный спорт
Близнецы – парусный спорт / Фото: Reuters

РАК. 22 июня — 22 июля

Известно, что управляющим небесным телом для Раков является Луна. Раки умны, по жизни идут уверенно, в чем помогает развитая интуиция. Мужчины хорошо разбираются в людях. Женщинам свойственно лидерство в семье и уверенность в профессиональной сфере. Стихия Рака – вода.

Плавание и прыжки в воду – ваши виды.

Рак – плавание
Рак – плавание / Фото: Reuters

ЛЕВ. 23 июля — 23 августа

Для Львов характерно сочетание обаяния и силы. Часто Львы – мечтатели и идеалисты. Женщинам нравятся люди без изъянов, искренние и свободолюбивые.

Мужчины и женщины Львы любят зрелища по типу церемонии открытия Олимпийских игр, знаковые театральные постановки, концерты известных исполнителей. Им нравится наблюдать за синхронным плаванием, хоккеем на траве.

Носителям этого знака интересно позаниматься прыжками на батуте. А также новым, с 2021 года олимпийским видом спорта – серфингом.

Лев – серфинг
Лев – серфинг / Фото: Reuters

ДЕВА. 24 августа — 22 сентября

Известно, что женщины Девы симпатичны и приятны в общении. Они любят находиться на людях и часто становятся "душой" компании. Прекрасно чувствуют себя в игровых видах спорта – им подойдет волейбол.

Мужчины ответственны, с ярко выраженным чувством долга. Такой мужчина незаменим в команде спортсменов академической гребли.

Дева – академическая гребля
Дева – академическая гребля / Фото: Reuters

ВЕСЫ. 23 сентября — 23 октября

Женщины Весы загадочны. Они обаятельны, оптимистичны, эмоциональны. Мужчины вежливы, колебания настроения позволяют им рассмотреть возникающие проблемы с разных сторон и принять правильное решение.

В тренде

Носители этого знака склонны к новому. Потому рекомендация звезд – освоить новые олимпийские виды спорта. Например, скейтбординг.

Весы – скейтбординг
Весы – скейтбординг / Фото: Reuters

СКОРПИОН. 24 октября — 22 ноября

Сильной стороной Скорпионов являются сила убеждения и мощная энергия. К видам спорта, которым симпатизируют Скорпионы, относятся командные и игровые, где Скорпионы часто являются зачинщиками побед и высоких достижений.

Ваши виды спорты – футбол и баскетбол.

Скорпион – футбол
Скорпион – футбол / Фото: Reuters

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября — 21 декабря

Стрельцы мужчины часто игнорируют негатив окружающего мира, что, безусловно, полезно для здоровья, а женщины по жизни позитивны и искренны, что в итоге помогает обезоружить любого соперника.

Стрельцам уже по названию своего знака показаны такие виды олимпийской программы, как стрельба из лука, стрельба стендовая, стрельба пулевая – симпатичные, с непоказным драматизмом виды спорта.

Стрелец – стрельба из лука
Стрелец – стрельба из лука / Фото: Reuters

КОЗЕРОГ. 22 декабря — 19 января

Козероги своеобразны, как у женщины, так и мужчины. Они требовательны к окружающим, и одновременно им нравится принимать нетрадиционные решения. Это проводит их к успеху, но – со временем.

Козерогам интересно наблюдать за соревнованиями по дзюдо и, возможно, стоит попробовать найти красоту в новом-старом олимпийском виде – бейсболе (мужчины) и софтболе (женщины).

Козерог – бейсбол или софтбол
Козерог – бейсбол или софтбол / Фото: Reuters

ВОДОЛЕЙ. 20 января — 18 февраля

Женщина Водолей креативна и активна, динамична и чувственна. Прыжки в воду – ее вид спорта. Интересен и бадминтон.

Мужчины Водолеи дальновидны. Это помогает увидеть проблему заранее, и потому быть готовым к ее преодолению. Вам по силам освоить новые олимпийские виды – скалолазание или карате.

Водолей – бадминтон
Водолей – бадминтон / Фото: Reuters

РЫБЫ. 19 февраля — 20 марта

У женщин ярко выражено творческое чутье и уверенность в успехе. Звездам совершенно ясны те вида спорта, которым женщины симпатизируют у экранов телевизора во время Олимпиады, либо скоро добьются успехов в практических занятиях.

Это тот широкий спектр спортивных состязаний, который объединен под одним флагом – легкая атлетика.

Мужчинам звезды советуют бокс и триатлон, ведь мужчины Рыбы, в основном, интроверты.

Рыбы – легкая атлетика
Рыбы – легкая атлетика / Фото: Reuters

Первую в истории Украины олимпийскую медаль в теннисе завоевала Элина Свитолина:

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flag США СШАUS
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flag Япония ЯпонияJP
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flag Австралия АвстралияAU
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flag ОКР ОКРROC
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