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Олімпіада 2020 в Токіо

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Який ви спорт за гороскопом – 12 відповідей для кожного знака зодіаку

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
2 серпня, 07:43
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Під час Олімпіади саме час розібратися – який вид спорту відповідає кожному знаку зодіаку
Який вид спорту літніх Ігор підходить кожному з 12 знаків зодіаку
Який вид спорту літніх Ігор підходить кожному з 12 знаків зодіаку / Фото: Сегодня|Спорт

Олімпіади-2020 перевалила за свій екватор. Саме час розібратися, які види спорту літньої Олімпіади підходять вам. Поїхали!

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Відомо, що Овни розумні, енергійні, часто імпульсивні, цінують домашній затишок і не проти поніжитися в променях слави. Жінки гострі на язик, чоловіки, що називається, "розумні на сходах". До чоловіків Овнів кращий шлях вирішення проблем часто приходить після роздумів і спостережень.

Жінкам в силу їх характеру підходить фехтування, чоловікам – сучасне п'ятиборство.

Овен – фехтування
Овен – фехтування / Фото: Reuters

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

Чоловік Телець наполегливий, методичний, розважливий і терплячий. Жінка Телець досить уперта і завжди точно знає, чого хоче, розумна, з розвиненим почуттям обов'язку до сім'ї і оточуючих.

Для носіїв цього знака цілком показаний марафон, а також велосипедний спорт – витривалості їм не позичати!

Телець – велосипедний спорт
Телець – велосипедний спорт / Фото: Reuters

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Властива жінкам Близнюкам елегантність і вміння показати себе, дозволяє рекомендувати в фаворити художню гімнастику і пляжний волейбол як найоптимальніші види спорту.

Чоловіки Близнюки успішні в розгадки життєвих головоломок, вони розумні. Як носій подвійного знака, чоловік Близнюк – і сильний, і ранимий одночасно. Оптимальним для чоловіків-близнюків є вітрильний або кінний спорт.

Близнюки – вітрильний спорт
Близнюки – вітрильний спорт / Фото: Reuters

РАК. 22 червня – 22 липня

Відомо, що керуючим небесним тілом для Раків є Місяць. Раки розумні, по життю йдуть впевнено, в чому допомагає розвинена інтуїція. Чоловіки добре розбираються в людях. Жінкам властиво лідерство в сім'ї і впевненість у професійній сфері. Стихія Рака – вода.

Плавання і стрибки у воду – ваші види.

Рак – плавання
Рак – плавання / Фото: Reuters

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Для Львів характерне поєднання чарівності і сили. Часто Леви – мрійники і ідеалісти. Жінкам подобаються люди без вад, щирі і волелюбні.

Чоловіки і жінки Леви люблять видовища за типом церемонії відкриття Олімпійських ігор, знакові театральні постановки, концерти відомих виконавців. Їм подобається спостерігати за синхронним плаванням, хокеєм на траві.

Носіям цього знака цікаво позайматися стрибками на батуті. А також новим, з 2021 року олімпійським видом спорту – серфінгом.

Лев – серфінг
Лев – серфінг / Фото: Reuters

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Відомо, що жінки Діви симпатичні і приємні в спілкуванні. Вони люблять перебувати на людях і часто стають "душею" компанії. Добре почуваються в ігрових видах спорту – їм підійде волейбол.

Чоловіки відповідальні, з яскраво вираженим почуттям боргу. Такий чоловік незамінний в команді спортсменів академічного веслування.

Діва – академічне веслування
Діва – академічне веслування / Фото: Reuters

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Жінки Терези загадкові. Вони чарівні, оптимістичні, емоційні. Чоловіки ввічливі, коливання настрою дозволяють їм розглянути проблеми, що виникають з різних сторін і прийняти правильне рішення.

В тренді

Носії цього знака схильні до нового. Тому рекомендація зірок – освоїти нові олімпійські види спорту. Наприклад, скейтбординг.

Терези – скейтбординг
Терези – скейтбординг / Фото: Reuters

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Сильною стороною Скорпіонів є сила переконання і потужна енергія. До видів спорту, яким симпатизують Скорпіони, відносяться командні і ігрові, де Скорпіони часто є призвідниками перемог і високих досягнень.

Ваші види спорту – футбол і баскетбол.

Скорпіон – футбол
Скорпіон – футбол / Фото: Reuters

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрільці чоловіки часто ігнорують негатив навколишнього світу, що, безумовно, корисно для здоров'я, а жінки по життю позитивні і щирі, що в результаті допомагає обеззброїти будь-якого суперника.

Стрільцям вже за назвою свого знака показані такі види олімпійської програми, як стрільба з лука, стрільба стендова, стрільба кульова – симпатичні, з непоказним драматизмом види спорту.

Стрілець – стрільба з лука
Стрілець – стрільба з лука / Фото: Reuters

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козероги своєрідні, як жінки, так і чоловіки. Вони вимогливі до оточуючих, і одночасно їм подобається приймати нетрадиційні рішення. Це проводить їх до успіху, але – з часом.

Козерогам цікаво спостерігати за змаганнями по дзюдо і, можливо, варто спробувати знайти красу в новому-старому олімпійському виді – бейсболі (чоловіки) та софтболі (жінки).

Козеріг – бейсбол або софтбол
Козеріг – бейсбол або софтбол / Фото: Reuters

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Жінка Водолій креативна і активна, динамічна і чуттєва. Стрибки у воду – її вид спорту. Цікавий і бадмінтон.

Чоловіки Водолії далекоглядні. Це допомагає побачити проблему заздалегідь, і тому бути готовим до її подолання. Вам під силу освоїти нові олімпійські види – скелелазіння або карате.

Водолій – бадмінтон
Водолій – бадмінтон / Фото: Reuters

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

У жінок яскраво виражене творче чуття і впевненість в успіху. Зіркам абсолютно зрозумілі ті види спорту, яким жінки симпатизують біля екранів телевізора під час Олімпіади, або скоро досягнуть успіхів у практичних заняттях

Це той широкий спектр спортивних змагань, який об'єднаний під одним прапором – легка атлетика.

Чоловікам зірки радять бокс і триатлон, адже чоловіки Риби, в основному, інтроверти.

Риби – легка атлетика
Риби – легка атлетика / Фото: Reuters

Першу в історії України олімпійську медаль в тенісі завоювала Еліна Світоліна:

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flag Південна Корея Південна КореяKR
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