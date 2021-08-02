Моя последняя Олимпиада! Сын ждет медаль! Эмоции украинской борчихи перед битвой за финал

В 12:15 по Киеву 32-летняя львовянка Алла Черкасова проведет схватку с действующей чемпионкой мира в своем весе – американкой Тамирой Менса-Сток

Алла Черкасова и ее сын Игорь / Фото: Reuters, Instagram

32-летняя украинка Алла Черкасова – в шаге от медали Олимпиады. Перед полуфинальным поединком с американкой Тамирой Менса-Сток львовянка, которая была чемпионкой мира-2018 и Европы-2019, заявила, что не представляет для себя иного результата, кроме выигрыша этого боя.

"У меня сын попросил медаль. Я готова сделать все, чтобы привезти ему медаль. Меня ждет еще одна непростая встреча. Это моя последняя Олимпиада, последний шанс осуществить мечту. Попробуем сделать все, что в наших силах. Настрой боевой. Нам нужен только финал", – приводит слова Черкасовой Суспільне

Алла Черкасова / Фото: xsport.ua

Напомним, в предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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