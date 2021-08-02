Український призер Олімпіади-2016 в Ріо гребе за медаллю Токіо з новим партнером

Павло Алтухов і Дмитро Янчук невдало провели кваліфікацію, але розігналися в чвертьфіналі Олімпійських ігор-2020. А ось дівчата не впоралися з водою Японії

Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук / Фото: Reuters

На Іграх в Токіо стартували попередні змагання з веслуванні на байдарках і каное. У перший день кваліфікацію проходили шість українських спортсменів, але тільки двом вдалося успішно пробитися далі. Раніше українка навіть без медалі потрапила в історію Олімпіади.

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У каное-двійці Павло Алтухов і Дмитро Янчук невдало проїхали кваліфікацію, де стали останніми, але у чвертьфіналі зуміли вирвати друге місце і пробилися до півфіналу, який відбудеться 3 серпня. Нагадаємо, що Янчук – бронзовий призер ОІ-2016 в Ріо.



фото Reuters

А от дівчата сьогодні не гребли. Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук в байдарці-одиночці не змогли пробитися до півфіналу спринтерській дистанції 200 м.

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А в байдарці-двійці на 500 м останніми виявилися в своєму заїзді Людмила Кукліновська і Анастасія Тодорова.

Людмила Кукліновская і Анастасія Тодорова / Фото: Reuters

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