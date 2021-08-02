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Олімпіада 2020 в Токіо

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Український призер Олімпіади-2016 в Ріо гребе за медаллю Токіо з новим партнером

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 10:28
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Павло Алтухов і Дмитро Янчук невдало провели кваліфікацію, але розігналися в чвертьфіналі Олімпійських ігор-2020. А ось дівчата не впоралися з водою Японії
Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук
Гребці Павло Алтухов і Дмитро Янчук / Фото: Reuters

На Іграх в Токіо стартували попередні змагання з веслуванні на байдарках і каное. У перший день кваліфікацію проходили шість українських спортсменів, але тільки двом вдалося успішно пробитися далі. Раніше українка навіть без медалі потрапила в історію Олімпіади.

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У каное-двійці Павло Алтухов і Дмитро Янчук невдало проїхали кваліфікацію, де стали останніми, але у чвертьфіналі зуміли вирвати друге місце і пробилися до півфіналу, який відбудеться 3 серпня. Нагадаємо, що Янчук – бронзовий призер ОІ-2016 в Ріо.


фото Reuters

А от дівчата сьогодні не гребли. Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук в байдарці-одиночці не змогли пробитися до півфіналу спринтерській дистанції 200 м.

В тренді

А в байдарці-двійці на 500 м останніми виявилися в своєму заїзді Людмила Кукліновська і Анастасія Тодорова.

Людмила Кукліновская і Анастасія Тодорова
Людмила Кукліновская і Анастасія Тодорова / Фото: Reuters

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сегодня":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
15
14
53
2
flag США СШАUS
20
24
16
60
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
6
22
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
9
18
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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