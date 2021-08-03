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Олімпіада 2020 в Токіо

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Місця собі не знаходив! Як Михайло Романчук вболівав за дружину на Олімпіаді

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
3 серпня, 11:10
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Дворазовий призер Олімпіади в Токіо Михайло Романчук прийшов на трибуни повболівати за свою дружину Марину Бех під час фіналу стрибків у довжину
В Токіо Михайло і Марина виступили по-різному
В Токіо Михайло і Марина виступили по-різному

Українка Марина Бех-Романчук сьогодні посіла п'яте місце на Олімпійських іграх в Токіо. З шести спроб в стрибках в довжину у Марини лише одна виявилася результативною.

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На трибунах за нашу спортсменку несамовито вболівав її чоловік Михайло Романчук. Було видно, що він дуже нервує. Михайло на цих Іграх виграв дві нагороди – "бронзу" і "срібло" в плаванні на дистанції в 800 і 1500 метрів.

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
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31
19
16
66
2
flag США СШАUS
22
27
17
66
3
flag Японія ЯпоніяJP
18
6
10
34
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
13
13
13
39
6
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
7
flag Німеччина НімеччинаDE
7
8
14
29
8
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
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6
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