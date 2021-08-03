Місця собі не знаходив! Як Михайло Романчук вболівав за дружину на Олімпіаді

Дворазовий призер Олімпіади в Токіо Михайло Романчук прийшов на трибуни повболівати за свою дружину Марину Бех під час фіналу стрибків у довжину

В Токіо Михайло і Марина виступили по-різному

Українка Марина Бех-Романчук сьогодні посіла п'яте місце на Олімпійських іграх в Токіо. З шести спроб в стрибках в довжину у Марини лише одна виявилася результативною.

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На трибунах за нашу спортсменку несамовито вболівав її чоловік Михайло Романчук. Було видно, що він дуже нервує. Михайло на цих Іграх виграв дві нагороди – "бронзу" і "срібло" в плаванні на дистанції в 800 і 1500 метрів.

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