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Їй ніхто не пояснив! Беленюк назвав винуватих в обіймах Магучіх з росіянкою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
10 серпня, 13:22
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За словами олімпійського чемпіона Беленюка, відповідальність за скандал лежить на представниках нашої делегації в Токіо, які заздалегідь не провели з Магучіх роз'яснювальну роботу
Беленюк закликає припинити цькування Магучіх
Беленюк закликає припинити цькування Магучіх / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон Токіо депутат Жан Беленюк закликав припинити цькування українки Ярослави Магучіх за обійми з росіянкою Марією Ласіцкене після змагань у стрибках у высоту.

"Спортсмени – особливі люди. Іноді вони пізнають реалії життя трохи пізніше. Постійне перебування на зборах, а що там діється за вікном – у тебе немає ні часу, ні сил розібратися. Тому я особисто розумію дівчину, яка в стані божевільної ейфорії обіймається з усіма навколо. Без будь-якої думки про те, як це буде сприйматися на батьківщині", – написав у Facebook Беленюк

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"Але цьюкувати молоду дівчину за це – однозначно неправильно. Можливо, проблема в тому, що їй ніхто не пояснив наслідки подібних речей. Тоді це питання – до представників нашої делегації. Знаю, що з представниками команди ОКР вели роз'яснювальну роботу і заздалегідь попереджали, як поводитися в тих чи інших ситуаціях", – додав Беленюк

Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх
Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх / Фото: Reuters

"Переконаний, кожен український спортсмен винесе свій урок з цієї ситуації. І буде більш розважливий у майбутньому", – вважає Беленюк

"Мені особисто дуже хотілося б, щоб спорт був поза політикою, але, він насправді дуже щільно інтегрований в політику. Особливо Олімпійські ігри – це, напевно, найбільш політизовані змагання сучасності"

"Деякі країни готові вкладати величезні гроші як в підготовку своїх атлетів і створення всієї необхідної матеріально-технічної бази, так і не гребують навіть підкупом суддів і спортсменів, покривають вживання допінгу і т.д. І все заради перемог і високого місця в підсумковому рейтингу"

"Тому що це один із суттєвих важелів пропаганди деяких режимів. Це не почалося недавно, ще Ігри 1936 року в нацистській Німеччині використовувалися Гітлером як показник домінування арійської раси", – нагадав Беленюк

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Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим в Міноборони України.

Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні"
Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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