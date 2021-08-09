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Олімпіада 2020 в Токіо

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ТОП-7 зашкварів з Україною на Олімпіаді: Обійми з особою Путіна, допінг і медалі для чужих

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 11:59
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На Іграх-2020, які фінішували в Токіо, українці вибороли 19 медалей і потрапили не в один скандал – як зі своєї, так і з чужої провини
Сльози Килипко, обійми Магучіх і скандальна карта від МОК
Сльози Килипко, обійми Магучіх і скандальна карта від МОК / Фото: Reuters

За кількістю золотих медалей – а в Токіо ми взяли лише одну нагороду найвищого ґатунку – Україна показала найгірший результат на літніх Іграх за часи незалежності.

Разом з тим Олімпіада в Японії відзначилася чималою кількістю скандалів, пов'язаних з Україною. Виокремлюємо головні.

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

ОБІЙМИ З ДОВІРЕНОЮ ОСОБОЮ ПУТІНА

Після бронзи в змаганнях зі стрибків у висоту 19-річна українка Ярослава Магучіх обнялась з чемпіонкою з РФ – Марією Ласіцкене. При цьому спортсменки закутали одна одну прапорами України і Олімпійського комітету Росії, давши підживлення розмовам про "адін нарот".

За обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим до Міноборони України.

При цьому каратист Станіслав Горуна закликав хейтерів від***атися від Магучіх.

Читайте також: "Прапором накривають труни бійців": каратисту дісталося за захист Магучіх після обіймів з росіянкою

На сайті Ігор Крим спершу відрізали від України
На сайті Ігор Крим спершу відрізали від України / Фото: Reuters

ВІДРІЗАНИЙ КРИМ

На старті Ігор офіційний сайт Олімпіади неправильно зобразив кордони нашої держави, відрізавши Крим від материкової частини України.

"Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення", – виправдовувалися тоді в МОК

Але проросійські зашквари організаторів Ігор на цьому не закінчилися.

Українок Федіну і Савчук МОК назвав росіянками
Українок Федіну і Савчук МОК назвав росіянками / Фото: Reuters

УКРАЇНОК ЗРОБИЛИ РОСІЯНКАМИ

Українських синхроністок Марту Федіну і Анастасію Савчук, які вибороли бронзу в змаганнях дуетів, на церемонії нагородження представили як спортсменів Олімпійського комітету Росії. Пізніше оргкомітет Ігор приніс Україні вибачення, назвавши інцидент "операційною помилкою".

Юлія Єлістратова попалася на допінгу
Юлія Єлістратова попалася на допінгу / Фото: AFP, Instagram

ДОПІНГ УКРАЇНИ

Через допінг-гріхи на Ігри до Токіо не поїхали зірки нашого спорту – гімнаст Олег Верняєв, важкоатлет Дмитро Чумак, боксер Євген Барабанов, спортивний ходок Ігор Главан. Уже по ходу Олімпіади зі змагань зняли українську тріатлоністку Юлію Єлістратову, чоловік-росіянин якої пов'язав позитивний тест на допінг зі щепленням від коронавірусу.

Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз
Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз / Фото: ФЛАУ, Instagram

Але цим справа не обмежилася. Ще трьох українців відлучили від Олімпіади за допінг, який не знайшли. Метальник молота Михайло Гаврилюк, ходок Назар Коваленко і Наталя Пироженко-Чорномаз, заявлена в естафеті 4х400 м, опинилися поза Іграми, тому що не встигли здати перед змаганнями три обов'язкові допінг-тести. Ну хіба не зашквар?

Хижняк залишився без золота Олімпіади
Хижняк залишився без золота Олімпіади / Фото: Reuters

ФІАСКО ХИЖНЯКА

Головний суто спортивний шок Олімпіади для України – поразка боксера Олександра Хижняка в фіналі від Еберта Соузи. Перед боєм тільки і розмов було, що золото в українця вже в кишені, хоча разом з тим лунали і попередження, що Полтавський Танк занадто захоплюється атакою, забуваючи про захист.

На жаль, побоювання підтвердилися, коли за 20 секунд до кінця фінального поєдинку бразилець, безнадійно програючи Хижняку, лівим боковим нокаутував його.

Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади
Олександр Хижняк програв фінал Олімпіади / Фото: Reuters

У Федерації боксу України в поразці Хижняка звинуватили рефері, який міг би і не фіксувати нокаут.

А ось в компанії братів Кличків закликали не вішати всіх собак на рефері, порадили українському боксеру змінити свій стиль і покликали Хижняка під своє крило.

Олександр Хижняк програв нокаутом
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу
Марина Килипко не стримала емоцій після фіналу / Фото: Reuters

ДЕ МІЙ ТРЕНЕР?

Після п'ятого рядка в стрибках з жердиною українка Марина Килипко розридалася в прямому ефірі, заявивши, що результат міг бути і кращим, якби поруч з неюбув її особистий тренер. Але його до Токіо не взяли.

"Я тричі слізно просила, що мені потрібен тренер. Мене годували сніданками, мовляв, рішення ухвалимо потім. Чому тут немає мого особистого тренера, я в підсумку не почула відповіді ні від кого. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію" – крізь сльози розповіла Марина UA:Перший

Марина Килипко не стримувала емоції
Марина Килипко не стримувала емоції

Президент Федерації легкої атлетики Равіль Сафіуллін назвав слова Килипко емоціями, зазначивши, що стосовно відсутності її індивідуального тренера на Олімпіаді вона ніколи до нього не зверталася.

Артем Долгопят приніс золото Ізраїлю
Артем Долгопят приніс золото Ізраїлю / Фото: Reuters

МЕДАЛІ ДЛЯ ЧУЖИХ ЗБІРНИХ

Ну, і класика останніх Олімпіад – це вихованці українського спорту, які виїхали з нашої країни і тепер приносять медалі іншим збірним. У Токіо гімнаст Артем Долгопят збагатив золотом Ізраїль, борчині Ірина Кіндзерська і Марія Стадник бронзою – Азербайджан, каноїст Сергій Тарновський виграв бронзову нагороду для Молдови, а штангіст Артем Плісний таку ж – для Грузії.

Кіндзерська розплакалася після бронзи
Кіндзерська розплакалася після бронзи / Фото: Reuters

При цьому японці взяли сенсаційне золото в командній шпазі під керівництвом харків'янина Олександра Горбачука, здолавши у фіналі росіян.

Олександр Горбачук і його збірна Японії
Олександр Горбачук і його збірна Японії / Фото: Reuters

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
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