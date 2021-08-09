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Магучіх виявила до росіянки ввічливість: Горуна відповів на "труни"

Олег Люлька Олег Люлька
9 серпня, 13:07
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Каратист Станіслав Горуна, який взяв на себе роль адвоката українки Ярослави Магучіх після її обіймів з росіянкою Марією Ласіцкене, виступив уже із другою захисною промовою
Горуна продовжує виправдовувати обійми Магучіх з росіянкою
Горуна продовжує виправдовувати обійми Магучіх з росіянкою / Фото: Reuters

Заклик бронзового призера Ігор у Токіо Станіслава Горуна від***атися від лейтенанта ЗСУ стрибунки у висоту Ярослави Магучіх після її обіймів з капітаном збройних сил РФ, довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене викликав нову хвилю хейту в соцмережах.

Уже – на адресу Горуни.

"Прапором, яким Магучіх закутала Ласіцкене, накривають труни наших бійців, убитих росіянами на цій проклятій війні. Спорт – поза політикою?"- обурюються словами Горуни в соцмережах

Скандальні обійми Магучіх і Ласіцкене
Скандальні обійми Магучіх і Ласіцкене / Фото: Reuters

Каратист не залишив звинувачення на свою адресу без уваги і заявив, що Магучіх, на його думку, обіймаючись з росіянкою, поводилася правильно.

"Своїм повідомленням я хотів зупинити потік негативу, який звалився на 19-річну Ярославу Магучіх. Мені це вдалося, тому що весь негатив перейшов на мене. Що ж, завдання виконано. Тепер давайте спробуємо поговорити нормально"

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

"Поздоровлення на п'єдесталі суперниць і суперників обіймами – це звичний ритуал у всіх видах спорту в усіх країнах. Це традиційний вияв поваги"

"Поведінка атлета на міжнародній арені також регламентована. Особливо, коли атлет представляє рідну державу – він як ніколи повинен поводитися ввічливо та коректно щодо інших атлетів, тренерів або функціонерів"

"Ярослава Магучіх все зробила так, як від неї очікувалося. Ігнорування інших атлетів на подіумі більше б розцінювалося як негідна поведінка спортсмена", – написав у Facebook Горуна

При цьому каратист додав: "Я усвідомлюю всю складність і гіркоту подій останніх восьми років. Я жодним чином не хотів применшити жертву наших бійців, наших героїв, на благо і захист України. Я вдячний їм, що маю можливість займатися улюбленою справою і також приносити користь і перемоги нашій державі".

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У коментарях Горуні пишуть, що Магучіх обіймалася з Ласіцкене не тільки на п'єдесталі, але і за його межами. А також запитують: "Уявляєте собі такі ж обійми спортсменів Вірменії та Азербайджану?"

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14
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7
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