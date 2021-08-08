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Магучіх викликали на килим в Міноборони за обійми з довіреною особою Путіна

Олег Люлька Олег Люлька
8 серпня, 18:36
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Заступник міністра оборони України Ганна Маляр чекає пояснень від молодшого лейтенанта ЗСУ Ярослави Магучіх, яка після бронзи Ігор-2020 у Токіо обіймалася з чемпіонкою з РФ
Скандал на злеті. Колаж - "Сьогодні"
Скандал на злеті. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Скандал з бронзовою призеркою Олімпіади в Токіо українкою Ярославою Магучіх, яка після завершення змагань у стрибках у висоту обіймалася з чемпіонкою з РФ Марією Ласіцкене, набирає обертів.

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Від 19-річної Магучіх чекають пояснень в Міноборони України.

"Ярослава Магучіх наразі перебуває в Токіо. Відразу після її повернення у мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", – написала у себе в Facebook заступник міністра оборони України Ганна Маляр

Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене
Ярослава Магучіх і Марія Ласіцкене / Фото: Reuters

"Магучіх справді є молодшим лейтенантом ЗСУ. До складу української збірної увійшли 60 армійських спортсменів. Її фото поруч зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участі в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду) викликало обурення в суспільстві"

Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"Спортсмени, що представляють Україну на міжнародних змаганнях, мусять розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження і відповідальність. Првильне дотримання спортивних традицій, наприклад – фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони стають призерами, відразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає"

"Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об'єктом інформаційних спецоперацій ворога"

"Водночас, прошу припинити цькування Ярослави, поки ми не почуємо її власне пояснення", – заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр

Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото: REUTERS

Відзначимо, що російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене є капітаном збройних сил РФ. Також вона була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах у 2018 році.

Водночас Ласіцкене є ворогом спортивної влади своєї країни, критикуючи її за допінгові схеми, через які страждають невинуваті спортсмени з РФ.

А чоловік Марії журналіст Владас Ласіцкас розповів, що міністр спорту Росії Олег Матіцин не хотів бачити стрибунку на Олімпіаді-2020.

"Так, міністр спорту Олег Матіцин говорив, щоб Машу не брали до Токіо. Дуже радий, що Олег Васильович вирішив всі проблеми російського спорту і у нього залишилася головна проблема – війна з чистою спортсменкою Марією Ласіцкене через критику щодо себе. Удачі, Олеже Васильовичу", – написав Ласіцкас в Twitter

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#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
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