Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

"Прапором накривають труни бійців": каратисту дісталося за захист Магучіх після обіймів із росіянкою

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 серпня, 09:29
Копіювати лінк
Бронзовий призер Олімпіади-2020 каратист Станіслав Горуна потрапив у скандал після своєї емоційної публікації на захист іншої української спортсменки Ярослави Магучіх
Горуна встав на захист Магучіх і нарвався на гнів в Мережі
Горуна встав на захист Магучіх і нарвався на гнів в Мережі / Фото: Reuters

Магучіх потрапила в скандал після того, як обіймалася з атлеткою із ОКР Марією Ласіцкене. Мало того, що вона представляє Росію, так ще обидві спортсменки є військовослужбовицями.

У Мережі негативно відреагували на обійми Магучіх і Ласіцкене, а Міноборони навіть викликало українку на килим.

Проте, Горуна встав на захист Магучіх і, не підбираючи слів, заявив, що спорт – поза політикою.

"Спорт, мать вашу, поза політикою!!! Спорт – це вид діяльності. Для більшості спортсменів національної збірної України це професія і справа життя. Відчепіться від спортсменів із вашою ****ною політикою", – серед іншого написав Горуна.

Реакції суспільства довго чекати не довелося. У коментарях під постом каратиста розгорнулася ціла баталія. Коментатори так само не соромилися у виразах.

Наводимо найпопулярніші коментарі:

Як добре, що коли російський солдат вбиває нашого, то запитує у нього "спорт – політика чи ні", а лише потім вбиває.

Не буває спорту поза політикою чи музикою. Твоїх співгромадян вбивають не російські політики, а росіяни.

У мене просте питання. Скількох твоїх друзів забрала війна з Росією? Скількох друзів ти поховав?

Може, ви не зрозуміли, що вона винна не у фото, а в тому, що вона діючий військовослужбовець?

Якщо ти вважаєш, що спорт поза політикою, то, за такою логікою, ти повинен відмовитися від усіх призів, що тобі заплатить держава.

Як ви військові, то йдіть захищати державу на фронт разом із тією Магучіх, а ми всією країною подивимося на Ваші обійми з московитами після обстрілів.

Радість від вашої перемоги змінилася на сум і сором за вашу позицію.

Вона стоїть із прапором України! Грає гімн України! Воно отримує зарплату в ЗСУ! То все є "внепалітікі"?

Вона обіймалася з капітаном армії РФ. Тієї армії, яка вже вісім років вбиває громадян України.

Чому мене повинно влаштовувати, що люди, які називають себе "поза політикою", використовують державне фінансування для досягнення власних амбіцій?

Ще раз переконалася, що у всіх українських спортсменів величезні проблеми з патріотизмом, вони виступають лише за гроші.

І тепер цьому олімпійському "герою" дадуть $55К, а понівеченому ветерану АТО дві копійки. Так, дійсно, спорт поза політикою.

У нас в окопах спортсмени теж сидять. Вони поза політикою чи вже ні?

Тобто, вся суть "ремесло поза політикою" – синонім "гроші не пахнуть".

Можна мати особисті стосунки, дружити, але виставляти фото з прапорами воюючих країн, та ще й військовослужбовцю – це вже має іншу назву. Прапором накривають труни бійців, які загинули в цій проклятій війні.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти