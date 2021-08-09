Жан Беленюк: "Ярослава Магучіх реальний герой і патріот своєї країни"

Золотий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо заступився за молоду спортсменку, яка обіймалася з російською чемпіонкою

Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьби та народний депутат України Жан Беленюк дав свій коментар телеканалу НАШ про ситуацію, що склалася навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх. Він виступив проти цькування української спортсменки і вважає, що представники делегації України повинні були заздалегідь обговорити подібні ситуації.

Нагадаємо, що після "бронзи" в змаганнях зі стрибків у висоту 19-річна українка обнялась з чемпіонкою з РФ – Марією Ласіцкене.

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Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль".

"З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи стосовно того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає".

"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти перебуваєш у стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вони змагалися", – заявив Беленюк в ефірі телеканалу НАШ.

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим до Міноборони України.