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Жан Беленюк: "Ярослава Магучіх реальний герой і патріот своєї країни"

Сергій Шаховець Сергій Шаховець
9 серпня, 19:48
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Золотий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо заступився за молоду спортсменку, яка обіймалася з російською чемпіонкою
Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх
Жан Беленюк заступився за Ярославу Магучіх / Фото: Reuters

Олімпійський чемпіон у греко-римській боротьби та народний депутат України Жан Беленюк дав свій коментар телеканалу НАШ про ситуацію, що склалася навколо легкоатлетки Ярослави Магучіх. Він виступив проти цькування української спортсменки і вважає, що представники делегації України повинні були заздалегідь обговорити подібні ситуації.

Нагадаємо, що після "бронзи" в змаганнях зі стрибків у висоту 19-річна українка обнялась з чемпіонкою з РФ – Марією Ласіцкене.

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Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

"По-перше, ні на секунду не сумніваюся, що Ярослава Магучіх є патріотом України і вона реально герой, тому що боролася за таку медаль".

"З приводу цькування дитини, якій 19 років, я проти цього. Вважаю, що представники нашої делегації заздалегідь повинні були вести певні роз'яснювальні заходи стосовно того, як ті чи інші дії можуть вплинути в інформаційному просторі на наших спортсменів, я думаю, що це саме проблема в цьому полягає".

"Я впевнений на 100%, що Ярослава це зробила в момент, коли ти стаєш олімпійським призером і ти перебуваєш у стані ейфорії, вона щиро обняла свою конкурентку, з якою вони змагалися", – заявив Беленюк в ефірі телеканалу НАШ.

Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020
Ярослава Магучіх на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Раніше за обійми з капітаном збройних сил РФ, а також довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах-2018 Марією Ласіцкене лейтенанта ЗСУ Ярославу Магучіх викликали на килим до Міноборони України.

Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні"
Скандал на злеті. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters

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Країна
Золото
Срібло
Бронза
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41
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113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
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