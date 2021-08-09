Жан Беленюк: "Ярослава Магучих реальный герой и патриот свой страны"

Золотой медалист Олимпиады-2020 в Токио заступился за молодую спортсменку, обнимавшуюся с российской чемпионкой

Жан Беленюк заступился за Ярославу Магучих / Фото: Reuters

Олимпийский чемпион в греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк дал свой комментарий телеканалу НАШ о ситуации сложившейся вокруг легкоатлетки Ярославы Магучих. Он выступил против травли украинской спортсменки и считает, что представители делегации Украины должны были заранее обговорить подобные ситуации.

Напомним, что после "бронзы" в соревнованиях в прыжках в высоту 19-летняя украинка обнялась с чемпионкой из РФ – Марией Ласицкене.

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Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

"Во-первых, ни на секунду не сомневаюсь, что Ярослава Магучих является патриотом Украины и она реально герой, потому что боролась за такую медаль".

"По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов, я думаю, что это именно проблема в этом заключается".

"Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку, с которой они соревновались", – заявил Беленюк в эфире телеканала НАШ.

Ярослава Магучих на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Ранее за объятия с капитаном вооруженных сил РФ, а также доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене лейтенанта ВСУ Ярославу Магучих вызвали на ковер в Минобороны Украины.