Магучих вызвали на ковер в Минобороны за объятия с доверенным лицом Путина

Замминистра обороны Украины Анна Маляр ждет объяснений от младшего лейтенанта ВСУ Ярославы Магучих, которая после бронзы Игр-2020 в Токио обнималась с чемпионкой из РФ

Скандал на взлете. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Скандал с бронзовой призеркой Олимпиады в Токио украинкой Ярославой Магучих, которая после завершения соревнований в прыжках в высоту обнималась с чемпионкой из РФ Марией Ласицкене, набирает обороты.

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От 19-летней Магучих ждут объяснений в Минобороны Украины.

"Ярослава Магучих в настоящее время пребывает в Токио. Сразу после ее возвращения у меня запланирована с ней встреча. О результатах разговора сообщу", – написала у себя в Facebook замминистра обороны Украины Анна Маляр

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

"Магучих действительно является младшим лейтенантом ВСУ. В состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов. Ее фото рядом со спортсменкой Марией Ласицкене, которая выступала от команды Олимпийского комитета России (сборная РФ не участвовала в Олимпиаде во исполнение решения спортивного арбитражного суда) вызвало возмущение в обществе"

Украинка Магучих и россиянка Ласицкене / Фото: Reuters

"Спортсмены, представляющие Украину на международных соревнованиях, должны понимать, что в Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность. Верное следование спортивным традициям, к примеру – фото объятий со спортсменами-гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что "их здесь нет"

"То есть, неосторожное поведение наших спортсменов, которых мы любим и за которых искренне болеем, может становиться объектом информационных спецопераций врага"

"Вместе с тем, прошу прекратить травлю Ярославы, пока мы не услышим ее собственное объяснение", – заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр

Ярослава Магучих / Фото: REUTERS

Отметим, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене является капитаном вооруженных сил РФ. Также она была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

При этом Ласицкене является врагом спортивных властей своей страны, критикуя их за допинговые схемы, из-за которых страдают невиновные спортсмены из РФ.

А муж Марии журналист Владас Ласицкас рассказал, что министр спорта России Олег Матыцин не хотел видеть прыгунью на Олимпиаде-2020.