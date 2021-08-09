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Магучих проявила к россиянке вежливость: Горуна ответил на "гробы"

Олег Люлька Олег Люлька
9 августа, 13:07
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Каратист Станислав Горуна, взявший на себя роль адвоката украинки Ярославы Магучих после ее объятий с россиянкой Марией Ласицкене, выступил уже со второй защитной речью
Горуна продолжает оправдывать объятия Магучих с россиянкой
Горуна продолжает оправдывать объятия Магучих с россиянкой / Фото: Reuters

Призыв бронзового призера Игр в Токио Станислава Горуны от***аться от лейтенанта ВСУ прыгуньи в высоту Ярославы Магучих после ее объятий с капитаном вооруженных сил РФ, доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене вызвал новую волну хейта в соцсетях.

Уже – в адрес Горуны.

"Флагом, которым Магучих укутала Ласицкене, накрывают гробы наших бойцов, убитых россиянами на этой проклятой войне. Спорт – вне политики?" – возмущаются словами Горуны в соцсетях

Скандальные объятия Магучих и Ласицкене
Скандальные объятия Магучих и Ласицкене / Фото: Reuters

Каратист не оставил обвинения в свой адрес без внимания и заявил, что Магучих, по его мнению, обнимаясь с россиянкой, вела себя правильно.

"Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который свалился на 19-летнюю Ярославу Магучих. Мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня. Что ж, задание выполнено. Теперь давайте попробуем поговорить нормально"

Ярослава Магучих и Мария Ласицкене
Ярослава Магучих и Мария Ласицкене / Фото: Reuters

"Поздравления на пьедестале соперниц и соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения"

"Поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам"

"Ярослава Магучих все сделала так, как от нее ожидалось. Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена", – написал в Facebook Горуна

При этом каратист добавил: "Я осознаю всю сложность и горечь событий последних восьми лет. Я никоим образом не хотел приуменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и защиту Украины. Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству".

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В комментариях Горуне пишут, что Магучих обнималась с Ласицкене не только на пьедестале, но и за его пределами. А также спрашивают: "Представляете себе такие же объятия спортсменов Армении и Азербайджана?"

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