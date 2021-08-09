Магучих проявила к россиянке вежливость: Горуна ответил на "гробы"

Призыв бронзового призера Игр в Токио Станислава Горуны от***аться от лейтенанта ВСУ прыгуньи в высоту Ярославы Магучих после ее объятий с капитаном вооруженных сил РФ, доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах-2018 Марией Ласицкене вызвал новую волну хейта в соцсетях.
Уже – в адрес Горуны.
"Флагом, которым Магучих укутала Ласицкене, накрывают гробы наших бойцов, убитых россиянами на этой проклятой войне. Спорт – вне политики?" – возмущаются словами Горуны в соцсетях
Каратист не оставил обвинения в свой адрес без внимания и заявил, что Магучих, по его мнению, обнимаясь с россиянкой, вела себя правильно.
"Своим сообщением я хотел остановить поток негатива, который свалился на 19-летнюю Ярославу Магучих. Мне это удалось, потому что весь негатив перешел на меня. Что ж, задание выполнено. Теперь давайте попробуем поговорить нормально"
"Поздравления на пьедестале соперниц и соперников объятиями – это привычный ритуал во всех видах спорта во всех странах. Это традиционное проявление уважения"
"Поведение атлета на международной арене также регламентировано. Особенно, когда атлет представляет родное государство – он как никогда должен вести себя вежливо и корректно по отношению к другим атлетам, тренерам или функционерам"
"Ярослава Магучих все сделала так, как от нее ожидалось. Игнорирование других атлетов на подиуме больше бы расценивалось как недостойное поведение спортсмена", – написал в Facebook Горуна
При этом каратист добавил: "Я осознаю всю сложность и горечь событий последних восьми лет. Я никоим образом не хотел приуменьшить жертву наших бойцов, наших героев, на благо и защиту Украины. Я благодарен им, что имею возможность заниматься любимым делом и также приносить пользу и победы нашему государству".
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В комментариях Горуне пишут, что Магучих обнималась с Ласицкене не только на пьедестале, но и за его пределами. А также спрашивают: "Представляете себе такие же объятия спортсменов Армении и Азербайджана?"