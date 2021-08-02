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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Був у нас один тир – і той згорів": Український стрілець про невдачі на Олімпіаді

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 15:27
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Павло Коростильов посів четверту сходинку в кульовій стрільбі з 10 метрів, а в швидкісній стрільбі з пістолета з 25 метрів не потрапив до фіналу. Причина невдач, за словами спортсмена, криється в умовах підготовки
Коростильов і тир, що згорів у Львові
Коростильов і тир, що згорів у Львові / Фото: Reuters

Слідом за бадмінтоністом Артемом Почтарьовим умови підготовки українських спортсменів до Олімпіади в Токіо розкритикував і чемпіон Європи у кульовій стрільбі Павло Коростильов.

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"У нас тільки збір був – два тижні в Польщі. Потім повернулися до України і там ще тиждень провели. Одне тільки тренування – і ми сюди, в Токіо, приїхали. А у нас такий вид спорту, що за два тижні ти не підготуєшся. Треба за півроку, за рік готуватися", – поскаржився після невдачі на Іграх-2020 Павло Коростильов, слова якого наводить Суспільне

Павло Коростильов
Павло Коростильов / Фото: Reuters

"А у нас в Україні що? Вже все. Один тир у Львові, який був, згорів, і більше нічого немає. Там були всі тири: відкриті, закриті, з трьома-чотирма дистанціями. А я зараз у Львові 10 метрів тренуюся в одному місці, потім їду на "Динамо" через все місто стрільбу на 25 метрів відпрацьовувати. Туди-сюди їздити вічно – це трошки не те"

Згорілий тир у Львові. Фото – ДСНС України

"Я, якщо чесно, вже стільки разів про це казав. І не я один. Просто одного разу так сказав, що краще б я цього не говорив"

Павло Коростильов відстрілявся в Токіо
Павло Коростильов відстрілявся в Токіо / Фото: Reuters

"Знаю, наприклад, про Даміра Мікеца, який став другим на Олімпіаді. У Сербії, якщо ти провідний спортсмен, отримуєш 30 000 євро на підготовку. Ясно, що машину не купиш, але він може за ці гроші де хоче проводити збори. Тобто полетіти, наприклад, в якусь країну з хорошими умовами і там і два, і три тижні потренуватися, купити собі або пістолет, або монокль. Там у них у Сербії, гадаю, і тир нормальний є, і не один"

"Чи буду я готуватися до Олімпіади-2024 в Парижі? Буде тир – тоді будемо говорити. Не буде тиру – будемо проводити двотижневі збори перед Олімпійськими іграми. Але що вони дадуть?"- заявив 23-річний Коростильов

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Нагадаємо, з моменту старту Олімпіади в Токіо 23 липня Україна не виграла жодної золотої медалі, здобувши одну срібну та п'ять бронзових нагород. Ігри триватимуть до 8 серпня.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
10
12
33
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
9
flag Німеччина НімеччинаDE
5
5
11
21
10
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
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