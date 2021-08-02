Українські колеса доїхали тільки до ТОП-8 на олімпійському велотреку

На Іграх в Токіо були розіграні медалі в командному спринті на велотреку, але Любов Басова і Олена Старикова зупинилися в Японії на стадії чвертьфіналу

Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Призери чемпіонатів світу та Європи українки Басова і Старикова в чвертьфіналі програли команді Німеччини. А в боротьбі за 7-8 місце поступилися Польщі. Наші велогонщиці показали час 33,691, їх суперниці – 33,054.

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Китаянки Шаньцзюй Бао та Тяньши Чжун завоювали золото в командному спринті. У фінальному заїзді вони обігнали німкень Леу-Софі Фрідріх і Емму Хінце. Для збірної Китаю це перша перемога на велотреку на поточних Іграх, а всього в медальному заліку у китайців 28 золотих медалей.

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Велотрек

Командний спринт, жінки

1. Китай – 31,895

2. Німеччина – 31,980

3. ОКР – 32,252

4. Нідерланди – 32,504

5. Литва – 32,808

6. Мексика – 33,168

7. Польща – 33,054

8. Україна – 33,691

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