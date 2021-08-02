Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Українські колеса доїхали тільки до ТОП-8 на олімпійському велотреку

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 15:09
Копіювати лінк
На Іграх в Токіо були розіграні медалі в командному спринті на велотреку, але Любов Басова і Олена Старикова зупинилися в Японії на стадії чвертьфіналу
Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020
Любов Басова і Олена Старикова в Токіо-2020 / Фото: Reuters

Призери чемпіонатів світу та Європи українки Басова і Старикова в чвертьфіналі програли команді Німеччини. А в боротьбі за 7-8 місце поступилися Польщі. Наші велогонщиці показали час 33,691, їх суперниці – 33,054.

Читайте також: Страшне падіння на Олімпіаді! Чемпіона з траси відвезли в лікарню (відео)

Китаянки Шаньцзюй Бао та Тяньши Чжун завоювали золото в командному спринті. У фінальному заїзді вони обігнали німкень Леу-Софі Фрідріх і Емму Хінце. Для збірної Китаю це перша перемога на велотреку на поточних Іграх, а всього в медальному заліку у китайців 28 золотих медалей.

В тренді

Велотрек
Командний спринт, жінки
1. Китай – 31,895
2. Німеччина – 31,980
3. ОКР – 32,252
4. Нідерланди – 32,504
5. Литва – 32,808
6. Мексика – 33,168
7. Польща – 33,054
8. Україна – 33,691

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сегодня":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
6
10
33
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
15
33
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
11
12
34
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Німеччина НімеччинаDE
6
5
11
22
9
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
10
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти