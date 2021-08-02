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Олимпиада 2020 в Токио

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"Был у нас один тир – и тот сгорел": Украинский стрелок о неудачах на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
2 августа, 15:27
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Павел Коростылев занял четвертое место в пулевой стрельбе с 10 метров, а в скоростной стрельбе из пистолета с 25 метров не попал в финал. Причина неудач, по словам спортсмена, кроется в условиях подготовки
Коростылев и сгоревший тир во Львове
Коростылев и сгоревший тир во Львове / Фото: Reuters

Вслед за бадминтонистом Артемом Почтаревым условия подготовки украинских спортсменов к Олимпиаде в Токио раскритиковал и чемпион Европы в пулевой стрельбе Павел Коростылев.

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"У нас только сбор был – две недели в Польше. Потом вернулись в Украину и там еще неделю провели. Одна только тренировка – и мы сюда, в Токио, приехали. А у нас такой вид спорта, что за две недели ты не подготовишься. Надо за полгода, за год готовиться", – посетовал после неудачи на Играх-2020 Павел Коростылев, слова которого приводит Суспільне

Павел Коростылев
Павел Коростылев / Фото: Reuters

"А у нас в Украине что? Уже все. Один тир во Львове, который был, сгорел, и больше ничего нет. Там были все тиры: открытые, закрытые, с тремя-четырьмя дистанциями. А я сейчас во Львове, значит, 10 метров тренируюсь в одном месте, потом еду на "Динамо" через весь город стрельбу на 25 метров отрабатывать. Туда-сюда ездить вечно – это немножко не то"

Сгоревший тир во Львове. Фото – ГСЧС Украины

"Я, если честно, уже столько раз об этом говорил. И не я один. Просто один раз так сказал, что лучше бы я этого не говорил"

Павел Коростылев отстрелялся в Токио
Павел Коростылев отстрелялся в Токио / Фото: Reuters

"Знаю, например, о Дамире Микеце, ставшем вторым на Олимпиаде. В Сербии, если ты ведущий спортсмен, получаешь 30 000 евро на подготовку. Ясно, что машину не купишь, но он может за эти деньги где хочет проводить сборы. То есть улететь, например, в какую-то страну с хорошими условиями и там и две, и три недели потренироваться, купить себе или пистолет, или монокль. Да у них в Сербии, я думаю, и тир нормальный есть, и не один"

"Буду ли я готовиться к Олимпиаде-2024 в Париже? Будет тир – тогда будем говорить. Не будет тира – будем проводить двухнедельные сборы перед Олимпийскими играми. Но что они дадут?" – заявил 23-летний Коростылев

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Напомним, с момента старта Олимпиады в Токио 23 июля Украина не выиграла ни единой золотой медали, добыв одну серебряную и пять бронзовых наград. Игры продлятся до 8 августа.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
28
16
16
60
2
flag США СШАUS
21
25
16
62
3
flag Япония ЯпонияJP
17
6
10
33
4
flag Австралия АвстралияAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
17
50
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
11
10
12
33
7
flag Франция ФранцияFR
6
10
7
23
8
flag Республика Корея Республика КореяKR
6
4
9
19
9
flag Германия ГерманияDE
5
5
11
21
10
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