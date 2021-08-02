Українська борчиня не дотерпіла до фіналу Олімпіади, але ще побореться за "бронзу"

32-річна Черкасова досить легко дісталася до півфінального поєдинку Олімпіади у вазі 68 кг з Менса-Сток з США. І в сутичці за фінал чемпіонка світу-2018 і Європи-2019 зі Львова була налаштована вкрай рішуче, адже зізнавалася, що це її останні Ігри.
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Поєдинок вийшов дуже бойовим, рахунок був 4:4, але в кінці поєдинку Черкасова пропустила дві атаки і поступилася 4:10 чемпіонці світу. Але українка ще посперечається за "бронзу".
Вирішальна сутичка Черкасової в Токіо відбудеться завтра, 3 липня. Початок сесії о 5:00.
Нагадаємо, що в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.
Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
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