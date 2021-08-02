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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українська борчиня не дотерпіла до фіналу Олімпіади, але ще побореться за "бронзу"

Олена Павлова Олена Павлова
2 серпня, 13:24
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Досвідчена українська борчиня Алла Черкасова програла півфінал Ігор у Токіо проти чинної чемпіонки світу у своїй вазі – американки Таміри Менса-Сток
Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо-2020
Алла Черкасова на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

32-річна Черкасова досить легко дісталася до півфінального поєдинку Олімпіади у вазі 68 кг з Менса-Сток з США. І в сутичці за фінал чемпіонка світу-2018 і Європи-2019 зі Львова була налаштована вкрай рішуче, адже зізнавалася, що це її останні Ігри.

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Поєдинок вийшов дуже бойовим, рахунок був 4:4, але в кінці поєдинку Черкасова пропустила дві атаки і поступилася 4:10 чемпіонці світу. Але українка ще посперечається за "бронзу".

Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020
Алла Черкасова вийшла до півфіналу Токіо-2020 / Фото: Reuters

Вирішальна сутичка Черкасової в Токіо відбудеться завтра, 3 липня. Початок сесії о 5:00.

Алла Черкасова
Алла Черкасова / Фото: xsport.ua

В тренді

Нагадаємо, що в попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дарина Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич/Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
15
59
2
flag США СШАUS
21
24
16
61
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
10
32
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
15
48
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
10
12
33
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
9
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
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