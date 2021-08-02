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Олімпіада 2020 в Токіо

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"Бронза" вислизнула з рук України: наш борець, що тікав до Росії, програв сутичку китайцеві

Олег Люлька Олег Люлька
2 серпня, 13:50
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У поєдинку за третю сходинку олімпійського турніру в греко-римській боротьбі в категорії до 60 кг Ленур Теміров поступився супернику з Китаю Сайліке Валіхану
Теміров програв "бронзу" китайцеві
Теміров програв "бронзу" китайцеві / Фото: Reuters

Перша половина сутички Ленура Темірова проти китайця Сайліке Валіхана завершилася на користь українця – 1:0. У другій частині протистояння китаєць відігрався – 1:1. Так бій і завершився. Але за додатковими показниками – більш активними діями – судді віддали перемогу китайцю.

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Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні.

Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".

"Для мене була честь боротися в Токіо за Україну", – заявив уже після свого виступу на Іграх-2020 Теміров

У попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлын, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
28
16
15
59
2
flag США СШАUS
21
24
16
61
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
10
32
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
4
14
32
5
flag ОКР ОКРROC
12
21
16
49
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
11
10
12
33
7
flag Франція ФранціяFR
6
10
7
23
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
6
4
9
19
9
flag Італія ІталіяIT
4
9
15
28
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
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2
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$60 млн
3
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$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
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$27 млн
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$23 млн
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